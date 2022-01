PRETE LI SRBIJI RAZORNI ZEMLJOTRESI!? Meteorolog Ristić otkrio šta nas čeka i koji period u godini je NAJKRITIČNIJI!

Zemljotresi koji su ovih dana pogodili zemlje regiona zabrinuli su građane Srbije koji strahuju da bi takvi potresi mogli da se dogode i u našoj državi.

Meteorolog Ivan Ristić već dve godine istražuje problem pomeranja tla i ističe da uzrok globalnog otopljenja nije u atmosferi već prema njegovim nalazima - u samoj Zemlji. Ristić koji se bavi modeliranjem atmosfere - meteorologijom ima svoj meteorološki model, a pre dve, tri godine pokušao je da vidi i šta se dešava sa temperaturama.

- Probao sam da vidim šta se dešava sa temperaturama, da li mogu da napravim novo globalno zagrevanje - na primer povećavajući samo ugljen dioksid i onda sam shvatio - povećavao sam samo ugljen-dioksid skoro do količina koje su na Veneri i ništa se skoro nije desilo. Podešavanjem tih temperatura na dva metra došao sam do zaključka da one mnogo više utiču na klimu tj. kako će se u narednih godinu dve menjati klima nego taj ugljen-dioksid.

- Vi kad ste bolesni, vama temperatura raste, vi počinjete da se tresete - a to znači da vam je porasla temperatura. Kad stojite negde na hladnom, vama je hladno i počnete da se tresete - pokušavate da se zagrejete, tako očigledno i Zemlja ima taj neki sistem. Kada dolazi do zemljotresa to je ustvari prenošenje energije iz dubine Zemlje na površinu i dolazi do zagrevanja postepenog planete. - objašnjava Ristić.

Stiže topli vazduh Meterorolog Ristić najavio je i otopljenje. - Uglavnom će biti strujanja sa severa, ali stiže topli vazduh. Umesto da bude još hladnije kao nekad, nama dolazi topliji vazduh - kazao je Ristić.

Jači zemljotresi su krenuli krajem 19. i počekom 20. veka. Od 1870.-1890. godine krenula je era zemljotresa i ona je trajala skoro do 1930. godine - naglaša Ristić i dodaje:

Prvo je krenuo zemljotres u Zagrebu 1880. godine koji je bio jačine oko 6 rihtera, a onda je 24. marta 1922. godine bio najjači zemljotres od 6 rihtera u blizini Beograda. To je najjači zabeležen do sada zemljotres u Srbiji. Tada je popucala sva zemlja. Kao da postoji neki ciklus od sto godina zemlje.

Meteorolog ističe da je u martu pre sto godina najjači zemljotres pogodio Srbiju, te smatra da je proleće kritično kada je reč o ovoj pojavi.

- Da li se tad zemlja polako malo zagreva, ne znam, ali nešto ima. Problem je što nauka teško otrkiva te neke stvari. Teško je ući u dubinu, u samu zemlju, matra Ristić.