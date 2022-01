Kako doći do svoje prve nekretnine - kratak vodič za mlade

Veliki broj građana Srbije nema rešeno stambeno stanje, ali mnogi su trenutno u godinama kada žele da ostvare svoj san i kupe nekretnine. Ovo je ipak velika životna odluka koja za sobom povlači mnogo obaveza, ali i mnogo papirologije i stvari koje se moraju rešiti pre same kupovine.

U kojem god gradu da se nalazite, tržište nekretnina je veliko i ponekad je teško pronaći stan koji će odgovarati vašim potrebama. Takođe, treba dobro razmisliti da li kupiti stan od investitora ili pak uzeti onaj koji je već imao prethodnog vlasnika. Koja god da je vaša odluka, poteže se novo pitanje - da li platiti u kešu ili pak uzimati stambeni kredit i koje su vaše mogućnosti za bilo koju od ove dve opcije.

Iz ovih razloga građani treba na vreme da se informišu o tome šta ih sve čeka tokom potrage za stanom i kako da izbegnu česte greške pri kupovini. Do grešaka najčešće dolazi zbog loše informisanosti kupca, ali i posrednici nekada imaju neprofesionalan pristup celom postupku. Kako biste izbegli ovakve situacije treba se dobro upoznati sa načinom na koji tržište funkcioniše, ali i o procesu uzimanja stambenog kredita.

Planiranje troškova

Tržište je ono koje diktira cenu nekretnina, stoga bi trebalo na vreme da se upoznate sa realnom cenom nekretnina koje biste želeli da kupite. Kako biste dobili realnu sliku, potražite pomoć od stručnjaka kao što su agenti za nekretnine, jer oni znaju da vas posavetuju da li je neka investicija dobra ili da li prodajna cena mnogo odudara od tržišne.

Takođe, trebalo bi da se dobro informišete o dodatnim troškovima koji nastaju prilikom kupovine. Na primer, ako kešom kupujete stan, dodatni troškovi uključuju takse kod notara, porez na prenos apsolutnih para, kao i provizija banke u slučaju neke novčane transakcije. Sa druge strane, kada je reč o stambenim kreditima, dodatni troškovi su znatno veći i na vreme biste trebali da se posavetujete sa svojim bankarom o iznosu koji vam je potreban za sve ukupne troškove prilikom kupovine.

Keš ili kredit?

Danas u Srbiji ljudi mahom kupuju stanove na kredit. Mali procenat ljudi, oko 20% kupuje nekretnine za keš, dok čak 80% građana uzima stambene kredite. Procenitelj vrednosti je taj koji utvrđuje tačnu i realnu cenu nekretnine, dok agenti za nekretnine pomažu u tom procesu, i na osnovu te cene se definiše stambeni kredit i njegov iznos.

Ko ima novac u kešu on najčešće uzima stan za keš i procedura je samim tim mnogo jednostavnija. Ali kako je to mali procenat ljudi u državi, mnogo više građana se opredeljuje za stambene kredite. Kako je i taj proces stresan i deluje komplikovano bez potrebnih informacija, evo šta sve treba da imate na umu ako ste se opredelili za stambeni kredit.

Kupovina stana na kredit

Pre samog ulaska u ceo proces treba jako dobro da se informišete, pa o svemu. Istražite stan koji biste želeli da kupite, dobro pogledajte da li je sa njim sve u redu, da li su potrebna dodatna ulaganja, i da li ste zadovoljni samim stanom, njegovom lokacijom, itd.

Takođe, detaljno istražite banke i kakve stambene kredite nude. Banke po pravilu na svom sajtu izlistaju kamatne stope i fiksne troškove, pa i o tome koliki iznos stambenog kredita možete da dobijete u odnosu na vašu zaradu. Kada ste se informisali o svemu ovome, onda je pravo vreme da odete kod svog bankara i pokrenete postupak.

Najvažniji i možda najteži korak je prikupljanje sve potrebne dokumentacije. Za kupovinu prvog stana potrebno vam je šest dokumenata i treba da ih pribavite u roku od pet radnih dana:

● Procena vrednosti nekretnine



● Overeni platni listići

● Dokaz o vlasništvu nepokretnosti koja će biti pod hipotekom

● Potvrda o stalnom radnom odnosu i potvrda o visini ličnih primanja

● Izjava da ste saglasni sa prenosom sredstava ličnog dohotka

Ostalu dokumentaciju će vaš bankar lično i kompletno pripremiti.

Troškovi koji vas očekuju

Prilikom podošenja zahteva za kredit, postoje određeni troškovi. Ova dokumenta se plaćaju:

● Izdavanje lista nepokretnosti



● Izveštaj Kreditnog biroa

● Overa ugovora o kupovini

● Procena vrednosti nepokretnosti

Takođe, pre nego što se kredit odobri, potrebno je da svoju nekretninu upišete u katatar i za to vam je potrebno rešenje o uspostavljanju hipoteke prvog reda u korist banke. I tu treba da platite troškove upisa hipoteke.

Nakon upisivanja u katastar sledi odobravanje kredita. Ovaj proces odobravanja će biti završen onog momenta kad se prodavcu nekretnine prebaci novac na račun u iznosu traženog kredita.

Pogodnosti

Iako je proces kupovine nekretnine ponekad stresan i dugačak, ipak postoje mnoge pogodnosti. Prva i najbitnija je to da vi konačno imate svoj stan. Na koji god način da ste ga kupili, on je vaš i imate siguran krov nad glavom.

Takođe, tu je i nova pomoć države. Najavljena je subvencija države za mlade bračne parove koja bi trebala da im pomogne da dođu do svoje prve nekretnine. Najavljena pomoć ide i do 20.000 evra po stanu, što je praktično učešće koje vam je potrebno za stambeni kredit za stan prosečne veličine. To je vrlo dobra olakšica i mnogima će značiti.

I na kraju, da ne zaboravimo, postoji mogućnost povraćaja PDV-a. Pošto postji obavezno plaćanje dva poreza pri kupovini stana, a ako je stan koji kupujete vaša prva nekretnina na vaše ime, imate pravo da ostvarite povraćaj poreza ako stan kupujete direktno od investitora.



Autor: