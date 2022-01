ŠTA KAŽE STRUKA? Da li ćemo primati 4. dozu?

Pokrajinski sekretar dr Zoran Gojković, odgovarajući na piranja novinara posle sedinice Kriznog štaba, za četvrtu dozu odgovorio je "polako", jer kako je rekao još nema zvaničnih dokaza o tome da li je potrebna.

- U ovom trentuku nemamo naučnih podataka za četvrtu dozu da bismo je primenili. Medicina se zasniva na dokazima, sve što smo radili do sada, sve naše odluke su vezane isključivo za nauku. U ovom trentuku nemamo nikakvih naučnih potvrda da je potrebno davati četvrtu dozu. Još ono što je bitno i važno, vidite da svaka sledeća mutacija koja dolazi, da je dejstvo vakcina mnogo manje nego na one sojeve koje su bili u početku. To je isto jedan od odgovora na pitanje - rekao je Gojković.

Kako je dalje istakao, radi se na tome da ne dođe do sudara gripa i korone.

- Pokušavamo da ne dođemo da nam se sa koronom ne razvije i grip. Onda ne znate da li ste oboleli od korone, gripa, ili oba. Molim đake i nastavnike nose maske, da se ograniče okupljanja koja ne moraju da se održe. Razumem ih potpuno i znam da je teško dve godine nosimo ko ne bi pobacao, ali to nam je spas. Nema prečice, ne postoji, svaka prečica put koji nije dobar. Moramo nositi maske, voditi računa - dodao je Gojković.