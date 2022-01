Komrakov: SA KORONA VIRUSOM (NE)ĆEMO ZAUVEK ŽIVETI – Sićušni ubica hara Planetom!

Novinar Milorad Komrakov ekskluzivno je pisao o pandemiji koronavirusa, vakcinaciji, svetskoj borbi protiv kovida, kao i o tome dokad će ona trajati.

Njegov tekst za portal "Afera" prenosimo u celosti:

Izvršni direktor kompanije „Moderna“ koja je proizvela jednu od vakcina protiv kovida 19, Stefan Bansel, upozorio je, 14. januara 2021. godine da će korona koja je širom planete usmrtila više od 5 miliona ljudi, zaustavila ekonomiju i opteretila zdravstvene sisteme, ostati sa nama zauvek. – Korona verovatno nikada neće nestati i vakcina virus neće zaustaviti u potpunosti – kaže britanski ser Patrik Valans naučnik i klinički farmaceut, i glavni savetnik za nauku pri Parlamentu Velike Britanije.

– Još godinama ćemo morati da živimo s virusom: držimo razmak, često peremo ruke, nosimo maske – kaže Frank Ulrih Montgomeri, predsednik Svetskog udruženja lekara.

Pravo je svakog građanina ove zemlje da sam odluči kako će postupiti i boriti se protiv korona virusa, da li će se vakcinisati ili ne.

Moja dužnost kao novinara je da javnost upoznam da je u svetu potvrđeno oko 254 miliona slučajeva zaraženih korona virusom, a umrlo je više od 5,3 miliona ljudi.

U Srbiji je, prema jučerašnjim zvaničnim podacima (15.01.2022.) zaraženo 1.425.147 osoba a umrlo je 13.045 ljudi.

Na grobljima u Beogradu koja su u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“, u oktobru 2021. godine bilo je oko 1.900 sahrana, što je za oko 800 više u odnosu na oktobar prošle godine, kažu u tom preduzeću i dodaju da su iskoristili sve kapacitete kako bi se tokom pandemije korone što manje čekalo na sahrane. Pre pandemije, na sahrane se čekalo dva do tri dana. Taj rok u vreme najjačih talasa pandemije produžio se na čekanje do pet dana, u zavisnosti od grobalja. Kada je bio veći broj umrlih, kao proteklih meseci i dana, sahrane su obavljane i nedeljom, što nije slučaj u regularnim okolnostima.

Vlada Radović predsednik Udruženja privatnih pogrebnika Srbije istakao je da se ovakvo vreme ne pamti u Srbiji i da niko ne može ostati imun na to što groblja pune mladi ljudi.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da epidemiološka situacija jeste bolja, ali da ljudima ne sme da se daje „lažna nada“ dok god u Srbiji dnevno od korone umire više od pedesetoro ljudi… – O koroni ne znamo dovoljno i ne možemo da predvidimo u kom pravcu će ići – rekao je on.

Crni novembar u Srbiji, 2021. godine kada je u svakom danu od Kovida -19 umiralo više od 50 ljudi ne sme nikada više da se ponovi. „Autobusi smrti“ nikada više ne bi trebalo da „kruže“ ovom našom Srbijom. Srbija je, nažalost, opet podeljena na one koji vakcinu primaju i na antivaksere, koji u vakcinu sumnjaju. Borba protiv korona virusa mora ujediniti Srbiju. Dosta je smrti, kad joj vreme nije i kada je mogla biti sprečena a nije…

U ovom galimatijusu saveta, poruka, mišljenja, ocena i komentara o virusu korona, zaista je teško da čovek odluči koga će da posluša?! Ali činjenica da ovaj sićušni ubica, dve godine hara Planetom i da još nije pobeđen, zabrinjava ne samo obolele od ove pošasti, već, sve više, i one koji pokušavaju da ostanu zdravi. Dileme, ipak, ne bi trebalo da bude, čovek mora pobediti virus koronu!

Dve godine su prošle, a sve je, od tog 8. decembra 2019. godine, kada je u kineskom gradu Vuhanu zabeležen prvi slučaj zaraze virusom Sars-Cov-2, gotovo isto. Ima nekih razlika: pronađene su vakcine, poboljšane su metode lečenja, relativno je manje preminulih, ali kao da je je na delu, ipak, savršeni perpetuum mobile. I dalje moramo da nosimo maske, još smo obavezni da držimo distancu, trebalo bi da izbegavamo poljupce i rukovanja…

– Svi smo već umorni od korone. Ko je mogao da zamisli da će sve trajati dve godine? Iako u rukama imaju spasonosne alate, svetski lideri nemaju ujednačen pristup. Često su i kontradiktorni, među sobom, ali i u istoj državi. Slično je i sa strukom – ono što je bilo zabranjeno juče, danas se preporučuje, ono što se smatralo efikasnim, sada je proskribovano. To se objašnjava time da se s koronom upoznajemo u hodu.

Pesimisti tvrde da će virus korona trajno ostati među nama i da ćemo morati da mu se prilagođavamo i živimo s njim, neprestano se vakcinišući sezonski, noseći maske, kad god smo u gomili. Optimisti i dalje veruju da će svemu ovome jednom, ipak, doći kraj.

– Korona verovatno nikada neće nestati i vakcina ga neće zaustaviti u potpunosti – rekao je britanski ser Patrik Valans u obraćanju pred Domom lordova, 20. oktobra 2020. godine, piše Dejli mejl. Valans, naučnik i klinički farmaceut, i odnedavno i glavni savetnik za nauku pri Parlamentu Velike Britanije, smatra da će korona jednog dana biti kao grip i izbijati svake godine.

– Mislim da je malo verovatno da ćemo imati vakcinu koja u potpunosti zaustavlja virus, verovatno će ova bolest kružiti. Svakako, kako rukovođenje pandemijom bude bolje, vakcinacijom će se smanjiti šanse za inficiranje i bolest neće biti toliko ozbiljna, ali će onda korona više ličiti na sezonski grip nego na bilo šta drugo– rekao je Valans.

Dr Ana Gligić, srpski epidemilolog, podseća da nijedna vakcina ne daje stoprocentnu zaštitu, ali da je vakcinacija veoma bitna za zaustavljanje pandemije i da nas samo ona može spasti.

– Nećemo svi identično reagovati. Neki će stvoriti veću količinu antitela, a neki manju. To zavisi od interakcije organizma i vakcine, odnosno virusa. Međutim, vakcina će u svakom slučaju pomoći da se zaustavi pandemija, a kod zaraženog razviju blagi simptomi – kaže dr Gligić koja je vakcinisana.

– Još godinama ćemo morati da živimo s virusom: držimo razmak, često peremo ruke, nosimo maske – kaže Frank Ulrih Montgomeri, predsednik Svetskog udruženja lekara. On dodaje da može da potraje i nekoliko godina dok celo stanovništvo ne bude vakcinisano.

– Za vakcinaciju svih odjednom nema ni dovoljno vakcina ni dovoljno medicinskog osoblja – kaže Montgomeri. Prema preporukama EU, koje bi trebalo da usvoje zemlje članice, sve dok ne bude dovoljno vakcina za sve, prioritet bi trebalo da ima medicinsko osoblje, stariji od šezdeset godina i hronično bolesni.

– U idealnom slučaju, vakcina pruža dve stvari: sprečava ili ublažava bolest i, drugo, sprečava dalje prenošenje s čoveka na čoveka – kaže vlasnik i glavni istraživač Bionteka Ugur Sahin. Ipak, dosadašnje studije sugerišu da vakcinisane osobe i dalje mogu da šire zarazu, ali da brže ozdrave pa u proseku zaraze manje ljudi.

Kad se podvuče crta, novinari zaključuju da vakcina neće jednim udarcem okončati pandemiju. Još nije jasno hoće li imunitet trajati nekoliko meseci, godinu dana ili možda duže. I kako vakcinisati čitavo stanovništvo?

U Rusiji će se na svaka tri meseca pojavljivati novi talas pandemije korona virusa ukoliko se što pre ne vakciniše što više ljudi kako bi se dostigao kolektivni imunitet, rekao je direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Aleksandar Gincburg.

-U udžbeniku o epidemiologiji jasno piše: kada se vakciniše 70 odsto populacije, biće bolje. Epidemiologija je nauka. Ima svoje zakone. Dakle, ako se virus prenosi vazduhom sa osobe na osobu, treba da vakcinišemo 70 odsto ili još bolje 80 odsto i onda će se epidemija ugasiti sama, rekao je on za TASS. Zatim, kako je dodao, samo treba održavati nivo vakcinisanih i epidemija će biti pobeđena.Ne možete ponovo sve staviti u samoizolaciju, ali ako ne osigurate da ljudi u kratkom roku budu vakcinisani, svaka tri meseca ćemo imati novi talas, kaže Gincburg.

U Lekarskoj komori Srbije (LKS) su za RSE rekli da osuđuju svako istupanje u javnosti koje može da dovede građane u zabludu i ugrozi njihovo zdravlje.

Srpsko lekarsko društvo ističe da je masovna imunizacija – uz sprovođenje drugih epidemioloških mera, poput nošenja maski i održavanja fizičke distance – jedini način za što brži izlazak iz zdravstvene krize. “Srpsko lekarsko društvo poziva građane da ne nasedaju na besmislice koje po društvenim mrežama i u pojedinim medijima plasiraju neodgovorne osobe, među kojima na veliku žalost ima i lekara. Snažno pozivamo građane da se što je moguće pre masovno odazovu na vakcinaciju bilo kojom vakcinom koju je odobrila Agencija za lekove i lekovita sredstva Republike Srbije”. Srpsko lekarsko društvo osuđuje promotere dezinformacija i teorija zavera. “Ako to čini neki lekar koji je član ili se predstavlja kao funkcioner Srpskog lekarskog društva izjavljujemo da on nema našu podršku i da on lično nosi odgovornost za to što priča”, kaže predsednik SLD.

Ne postoji efikasan preparat koji leči virus koronu, saopštio je glavni lekar najveće infektivne bolnice u Moskvi (Komunarke) Denis Procenko, prenose Novosti onlajn 28.10.2021. godine.

-Na žalost, treba priznati da prave protivvirusne terapije, efikasnog preparata koji bi suzbio širenje virusa – nema. Terapija se menja. Međutim, na žalost, virus se ne leči. Leče se komplikacije koje on izaziva, rekao je Procenko u intervjuu televiziji „Rusija 1“.On je upozorio da osobe koje su prebolele kovid 19, mogu opet da se zaraze kroz šest meseci. Infekciju može da spreči nošenje maske, dok vakcinacija priprema imuni sistem organizma za susret sa virusom. Zato je savršeno jasno da vakcinisani pacijent može da se razboli, rekao je Procenko.

Među teorijama zavere prisutne su i one poput neutemeljenih tvrdnji da je virus „pobegao“ iz laboratorije u kineskom gradu Vuhanu, zatim da je „vojska Sjedinjenih Američkih Država (SAD) razvila korona virus kao biološko oružje“, kao i da osnivač Majkrosofta i filantrom Bil Gejts koristi korona virus da bi „progurao“ vakcinu s mikročipom kojim se mogu pratiti ljudi. U pojedinim državama, kako se navodi, postoji geopolitička matrica, prema kojoj se podrška teorijama zavere često poklapa sa širom podrškom ili sumnjom spram SAD i Kine. Kod ispitanika iz Srbije zabeležen je najniži stepen verovanja u to da je Kina direktno „dizajnirala“ virus (35%), kao i da je on pobegao iz laboratorije u Vuhanu (39%).

„Ukoliko pitate ljude u većem delu Evrope da li bi se vakcinisali, većina jeste za vakcinaciju. Na Zapadnom Balkanu situacija je potpuno drugačija – većina ispitanika je protiv vakcinacije – 53,4% ispitanika radije ne bi primilo vakcinu, a samo 39,2% ispitanika izjasnilo se da bi se vakcinisalo“. Na taj način, teorije zavere imaju direktan uticaj na politiku javnog zdravlja. Najveću brigu za one građane koji nisu spremni da prime vakcinu, kako se navodi, predstavlja bojazan zbog brzine kojom je vakcina razvijena. Teorije zavere tako prete ne samo da ugroze efikasnu borbu protiv pandemije, već „predstavljaju i pretnju za demokratiju u regionu“.U neku od teorija zavere u vezi sa virusom korona veruje tri četvrtine ispitanika na Zapadnom Balkanu, što je mnogo veći procenat nego u drugim delovima Evrope, dok u Srbiji u takve teorije veruje oko 41,5 odsto anketiranih, pokazuju rezultati istraživanja koje su u oktobru sproveli „Atlantski savet“ iz Vašingtona i savetodavna grupa za javnu politiku „Balkan u Evropi“.

– Antivakcinaši su zmija koja bljuje otrov na sve strane i ugrožava nacionalno zdravlje. Mora im se stati na put i ne sme im se dozvoliti nikakav pristup sredstvima informisanja i društvenim mrežama – kaže u intervjuu za Kurir pukovnik doc. dr Ivo Udovičić, komandant kovid bolnice „Karaburma“, prenosi Kurir 12.04.2021. godine.

– Nikome ne osporavam pravo da iznosi svoje mišljenje i da bude ili ne bude vakcinisan. Ali ideje i stavove, koji ničim nisu potkovani u medicini i nauci, ne smeju da šire društvenim mrežama i sredstvima informisanja, ne smeju da ugrožavaju zdravlje nacije i budućnost zemlje. Obaveznu vakcinaciju nije moguće sprovesti zbog ljudskih prava i toga što svako ima pravo izbora. Situacija s koronavirusom nije kao sa velikim boginjama, kada je vakcinacija celog stanovništva tadašnje Jugoslavije bila obavezna jer je smrtnost od variole vere bila ogromna i neuporedivo veća od smrtnosti od koronavirusa. Međutim, obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika je sasvim moguća. To sam i podržao na sastanku direktora kovid bolnica i to smo i predložili ministru zdravlja. Stvar je jasna – ako zdravstveni radnici nisu vakcinisani, ugrožavaju pacijente, ugrožavaju zdravlje ljudi koji su došli kod njih da se bore za svoje zdravlje.

– Mladi nevakcinisani koji prebole koronu s blažim oblikom ne smeju biti sigurni da u postkovid periodu neće imati neke od ozbiljnijih komplikacija. Virus definitivno ostavlja trajne posledice, posebno na krvnim sudovima, a ne postoji dijagnostika koja može da vidi sva oštećenja. I to će im sigurno promeniti kvalitet života, a otuda i iznenadne smrti kod pacijenta koji su, recimo, preboleli koronu u poslednjih šest meseci ili godinu dana – kaže anesteziolog, pukovnik doc. dr Ivo Udovičić, komandant kovid bolnice „Karaburma“.

Pandemija je učinila još plodnijim tle na kome bujaju razne teorije zavera. Aktivakseri i antimaskeri nisu srpski „proizvod“. Prema rečima političkog sociologa prof. dr Ljubiše Despotovića, ovo se može objasniti odgovorom ljudi na nedostatak informacija i racionalne rasprave u javnom diskursu. Stvorena je klima nepoverenja, a sa njom raste i broj često iracionalnih odgovora javnosti na društvenim mrežama.

– Od početka pandemije postavlja se pitanje da li je virus prirodni ili veštački, da li je nošenje maski delotvorno i zdravo ili ne, da li je vakcina efikasna ili ne, koliko novca su zaradile farmaceutske kompanije, zašto se ne rade obdukcije itd – primećuje prof. Despotović. – Postoje različita istraživanja, pa čak i stručnjaci iste struke imaju dijametralno suprotna mišljenja vezana za ova pitanja. Nedostatak informacija ili kršenje Ustavom zagarantovanih prava koja smo u svetu do sada poznavali, poput slobode kretanja, kod nekih je stvorilo otpor, a kod nekih iracionalne reakcije, pa čak i nasilje.

Antivakseri i protivnici mera za suzbijanje koronavirusa u Srbiji postaju sve opasniji. Organizuju proteste, vređaju članove kriznog štaba, protestuju ispred njihovih stanova, ne poštuju mere, agresivno napadaju neistomišljenike, a posebno je opasno to što svojim zapaljivim govorima zasnovanim na lažnim ili polulažnim informacijama, već skoro dve godine zaluđuju zbunjen narod koji im veruje i zbog toga ne želi da se vakciniše! Ubedljivo najveći broj najtežih pacijenata u bolnicama je, kako danima upozoravaju lekari, nevakcinisano, a mnogi od njih se nisu imunizovali upravo zato što su čuli od nekog „stručnjaka“ „da vakcina nije dovoljno ispitana“, „da izaziva sterilitet“ i da je „cela navodna pandemija zavera svetskih moćnika koji žele da smanje broj stanovnika na zemlji“.

Napravivši zaokret u politici, Fejsbuk je počeo da uklanja grupe i stranice koje odgovaraju ljude od vakcinisanja.U borbi protiv dezinformacija istakle su se velike društvene mreže, poput Fejsbuka, Tvitera, Instagrama i Jutjuba, koje su prošle godine pooštrile politiku prema opasnim pojedincima i organizacijama koji šire teorije zavere. Kako je za RSE u novembru 2020. rečeno u kompaniji Fejsbuk, ta društvena mreža je od avgusta do novembra identifikovala više od 600 militarizovanih društvenih pokreta, uklonila oko 2.400 stranica, 14.200 grupa. Takođe je otkriveno i uklonjeno na hiljade takvih naloga i grupa na društvenoj mreži Instagram.

Fejsbuk je početkom oktobra 2020. godine uklonio sve stranice i naloge povezane sa grupom „QAnon“, a među njima i nekoliko grupa i naloga na srpskom jeziku koji su okupljali više od 5.000 ljudi, označivši ovu organizaciju kao opasnu pošto poziva na nasilje i širi dezinformacije, između ostalih, o kovidu 19, maskama, 5G mreži, vakcinaciji… – pišu Novosti onlajn 20. ooktobra 2020. godine. Drugo ime za „QAnon“ su, dakle, globalne teorije zavere. Tako se na raznim internet stranicama, sajtovima i društvenim mrežama ove grupe, koja je izvorno nastala u SAD, moglo čitati o navodnom čipovanju ljudi, milijarderu Bilu Gejtsu koji, kako kažu, velikim količinama prašine u svemiru zatamnjuje Sunce, prisilnoj vakcinaciji, homofobiji… Pandemija kovida 19 kao globalna nevolja samo je pospešila njihovo delovanje, jer su dobili novi osnov za neutemeljene tvrdnje o nepostojećem virusu, štetnosti maski, vakcinama…Takvi šarlatanski stavovi ubrzo su dobili poklonike i zagovornike u Srbiji, koji su se organizovali u nekoliko grupa. Fejsbuk je širom sveta ugasio više od 1.500 stranica i grupa povezanih s ovom organizacijom na kojima se otvoreno pozivalo na nasilje.

Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) prof. dr Sanja Radojević Škodrić rekla je da je cena novog leka „sotrovimab“, koji je počeo da se primenjuje u Srbiji – 4.000 dolara, objavio je Tanjug 19.10.2021. godine.

– Cena lekova koji se koriste u lečenju kovida-19 kreću se od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dolara. Lek „sotrovimab“ košta oko 4.000 dolara. To je lek iz grupe neutrališućih antitela, daje se ambulantno u prvih sedam do deset dana bolesti, samo jedanput, kao infuzija. Ovaj lek preporučuje Svetska zdravstvena organizacija i u američkom je protokolu lečenja. Prema podacima, lek ima efikasnost od 50 do 70 odsto u sprečavanju hospitalizacije. Namenjen je osobama starijim od 65 godina sa hroničnim oboljenjima, koji su se zarazili i u visokom su riziku da razviju tešku kliničku sliku. Jedan je od najefikasnijih lekova – rekla je prof. dr Sanja Radojević Škodrić. Direktorka RFZO istakla je da su u Srbiji odavno dostupni „regeneron“ i „bamlanivimab“, iz iste grupe lekova, ali da ne razume zbog čega veliki broj ljudi i dalje čeka da se razboli kada postoje efikasne vakcine.

– Imamo i efikasne lekove, ali se ljudi ne javljaju na vreme. Leče se kod kuće i jave tek kada im se pogorša zdravstveno stanje. Lek i vakcina nisu isto, jer vakcina sprečava zaražavanje, a lek se koristi u lečenju bolesti i ne može da spreči mutacije virusa. Ne postoji magičan lek ni za jednu bolest na svetu.Svi trpimo zbog ljudi koji neće da se vakcinišu – kazala je Sanja Radojević Škodrić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je 15.12.2021. godine da je u Srbiju stigao “molnupiravir”, lek protiv koronavirusa, koji proizvodi američka farmaceutska kompanija MSD (Merk, Šarp i Doum).

– Kupljen je u SAD, a u Evropi su ga, uz nas, nabavili samo Danska, Litvanija i Slovenija. Životi i zdravlje ljudi nemaju cenu! – napisao je predsednik na svom Instagram profilu Budućnost Srbije AV, uz video u kojem je imao poruku za građane Srbije.

– Ovo što držim u ruci je novi lek protiv korone. To su tablete, jedna kutija je dovoljna za pacijenta. Nabavili smo ih za 11.500 pacijenata, a biće za 50.000 pacijenata. Odnosi se na ljude koji reaguju prvih pet dana posle pozitivnosti na koronavirus. Obično za one koji su najugroženiji, gojazniji ljudi, koji boluju od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti – kazao je Vučić i pojasnio:

– Spasava živote i sprečava smrtnost u ogromnom procentu. “Molnupiravir” blokira replikaciju virusa, to jest sprečava umnožavanje virusa. Svojevremeno je bio razvijen i za lečenje gripa. Velika Britanija je prva zemlja na svetu koja je odobrila tabletu za lečenje koronavirusa. Ovaj lek se koristi za blage i umerene slučajeve zaraze koji mogu da prerastu u teške, uključujući hospitalizaciju i smrt – kaže farmakolog prof. dr Zoran Todorović za Kurir. Bi Bi Si piše da je ovo prvi antivirusni lek za kovid koji se uzima kao pilula, a ne inekcijom ili intravenozno: – Lek je najefikasniji kada se da u roku od pet dana od pojavljivanja simptoma. Kompanija “Merk” saopštila je da bi lek trebalo da bude podjednako efikasan i protiv novih sojeva virusa koji će se razvijati u budućnosti.

Da, takvi smo mi Srbi!

Ova rečenica najbolje odslikava raspoloženje naroda povodom nekih mera koje je država donosila kako bi istrebila koronu, i najbolje pokazuje koliko smo se mi, narod, ponovo podelili! Vređali su Predsednika Srbije, da je prekršio Ustav, da respiratore potrebne za lečenje nabavlja kako zna, kako je to i sam rekao. Smetalo im je što je predsednik Srbije proglasio vanredno stanje i uveo karantin i policijski čas, kako bi zaštitio građane od smrti! Nikada ga nije više bilo na televizijskim ekranima. Opravdano. Šta je trebalo da sedi u kancelariji i, kao njegov brazilski kolega, ovaj virus smatra „gripčićem“!? Zato je Brazil danas druga ili treća zemlja na svetu i po broju zaraženih i umrlih! Slikali su, dakle Vučića redovno, i na dočeku kineskih lekara i ruskih stručnjaka koji su došli da pomognu Srbiji. U Srbiji se, uoči parlamentarnih izbora, održanih 21. juna 2020.godine „izrodila“ grupa ljudi, istrošenih političara, biznismena, glumaca, intelektualaca, profesora, umetnika, književnika, koja, po principima makijavelizma, vređa sve one koji ne misle isto. Samo da bi, kako znaju i umeju, došli na vlast. Sa takvima se ne može razgovarati… Oni su uvek u pravu. Bar tako misle. A vi niste, nikad, ni kad činite dobro Srbiji, ni kad ćutite.Takvi provociraju. Oni su prvi skinuli maske, i ove medicinske, pamučne, i one druge, političke. Teško ih je ubediti da smo i dalje pod pandemijom i da se još uvek neko može zaraziti. Biće vremena, narode srpski kada će se svoditi računi ko je i kako radio u vreme pandemije 2020. godine, ko je uživao u teorijama zavere, pospešivao ih i donosio prerane zaključke. Sada je, složićemo se svi, najbitinije da zaustavimo ovu pošast. Ne smemo da dozvolimo da nam se ponovi španska groznica. Malo je živih koji to zlo pamte! Ali čitali smo, znamo da je 50 miliona života ugašeno. Zar ćemo dozvoliti da nam se nešto slično desi?! Naravno da nećemo, ne smemo!

Pandemija kovida 19 neće biti poslednja pandemija i svet mora da investira u kapacitete za suočavanje sa pandemijom poput ove, rekao je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus. Vodeći zdravstveni zvaničnici i stručnjaci za zarazne bolesti smatraju da postoji velika verovatnoća da će kovid 19 postati endemska bolest, što znači da će biti prisutan u populaciji sve vreme, mada verovatno na nižim nivoima nego što je sada. Naučnici će morati kontinuirano da motre na nove varijante virusa, kako bi mogli da proizvode vakcine za borbu protiv njih, rekao je on.

Infodemija je jedna od pojava koja je tokom pandemije virusa korona došla do izražaja, a koja označava poplavu lažnih i polutačnih vesti i informacija koje mogu imati katastrofalne posledice u kriznim situacijama. Ova poslednja pojava, „Infodemija“ zapljusnula je pojedine srpske medije. Bilo je neprijatno čitati, slušati i gledati iste face koje, u „omiljenim“ sredstvima informisanja osuđuju poteze države, postavljaju glupa i „nameštena“ pitanja, provociraju prvog čoveka države kako je nabavljao respiratore, maske i druga medicinska pomagala.Neke kolege su sumnjale da država ne saopštava istinite podatke o broju zaraženih i umrlih, pisali su ironične komentare o lečenju predsednikovog sina, pokušavali da nađu „dlaku u jajetu“ lekarima koji su izlazili pred novinare, pisali o navodnim svađama članova Kriznih štabova za odbranu od kovida 19. Neka spodoba, niskog rasta, sa svojim istomišljenicima u emisiji, iživljavaju se nad najvišim funkcionerima ove države, lekarima vređajući ih, dele im savete, prave viceve na njihov račun. Pa kuda to vodi? Sram vas bilo, „muškarčine“! Idite u bolnice da gurate kontejnere sa leševima preminulih od kovida 19! Možda ćete promeniti mišljenje…

Virus korona je doprineo velikim podelama na medijskoj sceni Srbije. Kao novinar imam pravo da to prokomentarišem.

Mnoge kolege, novinari, izveštavajući o epidemiji, oglušili su se o pravila profesije…Mnogo su navijali. Narod je, ipak, u ogromnom broju bio uz lekare i svako veče im aplaudirao sa prozora i terasa svojih domova, dajući im podršku za ono što rade. Bio sam redovan u 20 časova! Supruga i ja smo usijali dlanove. Zašto smo zaboravili za takav način podrške? To je mali doprinos za te heroje koji danima nisu spavali, spasavajući nam živote. Istovremeno upoznali smo i „one druge“, pripadnike teorija raznih zavera, antivakcinaše, jurišnike protiv vladinih mera restrikcija radi sačuvanja ljudskih života. Razumem da deo javnosti u Srbiji, i ne samo u našoj zemlji, ističe da je sve ovo delo Bila Gejtsa, Rokfelera i drugih masona, raznih zavereničkih globalističkih grupa i pojedinaca koji žele da vladaju svetom, ubijaju siromašne i šire svoje bogatstvo. To su oni koji smatraju da je puno starih ljudi koji dugo žive pa su smislili misteriozni plan smanjenja stanovnika Planete, ubacivanjem veštački stvorenog virusa koji će zaraziti svet i pokositi stanovnike više od 200 zemalja.

Vreme smrti, što bi rekao Dobrica Ćosić, nadvilo se, nad Srbijom. Mnogo ljudi, mlado i staro, neobjašnjivo umire. To se mora zaustaviti! I oko toga, čuvanja svakog ljudskog života ova naša Srbija ne bi trebalo nikada više da se svađa i bude podeljena! Ne može se, bre ljudi, istovremeno aplaudirati lekarima i „pljuvati“ po njima što rade za državu koja mora pobediti „sićušnog ubicu“.

Ja hoću da verujem u pobedu.

Šta ćete Vi uraditi?

Odlučite sami.