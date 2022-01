PLANETARNI USPEH SPRSKE MEDICINE! Srpski lekari uradila dva endoskopska zahvata na kičmi!

Prvi put u državnom zdravstvu u Srbiji kod dvoje pacijenata primenjena je endoskopska hirurgija kičme.

Zahvat koji je značajno komforniji za pacijente nego što je klasična operacija, jer podrazumeva minimalni rez, malo oštećenje okolnog zdravog tkiva i minimalan gubitak krvi, u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije uradili su profesor dr Kristijan Vojcehovski, neurolog iz Berlina i asistent dr Slaviša Zagorac, načelnik Odeljenja za hirurgiju kičmenog stuba, sa svojim timom.

Endoskopski, kako je dosad moglo da se radi isključivo u privatnim klinikama, po cenovniku, o trošku osiguranja u Urgentnom centru operisani su muškarac star 55 godina i devojka od 30 godina. Oba pacijenta se, kako je "Novostima" potvrdio dr Zagorac, odlično osećaju posle zahvata.

Profesor Vojcehovski, koji ima višedecenijsko iskustvo u endoskopiji kičmenog stuba, u Srbiju je došao kao instruktor po dogovoru koje je Ministarstvo zdravlja pri kupovini najsavremenijeg endoskopa napravilo sa proizvođačem uređaja. To je i praksa, da proizvođači medicinske opreme za zemlje koje je kupuju, organizuju edukaciju kadra.

- Ovo je početak uvođenja endoskopskih zahvata na kičmi u državne ustanove u Srbiji - kaže dr Zagorac za "Novosti". - Prednosti minimalno invazivnog zahvata kojim se pacijenti oslobađaju bola i vraćaju pokretljivost velike su, ali endoskopija ne može da zameni klasičnu hirurgiju. Sada kada imamo opremu, endoskopski zahvati na kičmi biće uvršteni u redovne procedure u Urgentnom centru.

Za ovakve zahvate dve najčešće indikacije su diskus hernija i stenoze kičmenog stuba, odnosno suženja. Doktor Ercegovac kaže da su kod mladih najčešći uzroci bola u leđima i nozi diskus hernije, dok bol i ograničene pokrete kod starijih uglavnom izazivaju stenoze kičme.

- Vaš centar je i tehnički i kadrovski potpuno spreman da počne sa redovnim programom endoskopske hirurgije kičme - kaže profesor Vojcehovski. - Imate najsavremeniji endoskop koji smo i mi u Berlinu tek nedavno nabavili. Endoskopija je nova filozofija hirurgije uopšte, pa tako i hirurgije kičme: mali rez i gubitak krvi, i minimalno oštećenje okolnih zdravih tkiva, brz oporavak. To je tehnika koja je komplementarna sa klasičnom hirurgijom.

Posle endoskopskog zahvata na kičmi pacijent već sutradan odlazi iz bolnice. Doktor Ercegovac kaže da za ovakav zahvat ima mnogo kandidata:

- Diskus hernije ima trećina populacije - kaže dr Ercegovac. - Iako nisu sve za hirurgiju i u velikom broju se leče fizikalnom terapijom i medikamentima, što dovodi do poboljšanja, nekada je operacija neizbežna. U takvim slučajevima važno je da pacijentu možemo da ponudimo i endoskopski, a ne samo klasičan operativni zahvat, tokom kojeg se da bismo došli do diskusa seku i zdrava tkiva i mišići, i sve to ostavlja veliki ožiljak.

Trajanje endoskopskog zahvata zavisi od patologije i iskustva hirurga, uglavnom se završi za sat, sat i po.

SALA ZA SPINALNU HIRURGIJU

Doktor Slaviša Ercegovac kaže da će mladi hirurzi iz UKCS biti upućeni u svetske centre na edukaciju iz spinalne endoskopije. Zainteresovanih ima, a uskoro će svi raditi u boljim uslovima.

- U novoj zgradi UKCS, u koju bi uskoro trebalo da se selimo, imaćemo salu samo za spinalnu hirurgiju - kaže dr Ercegovac. - Tu će, pored najsavremenijeg endoskopa, biti i najsavremeniji mikroskop i druga oprema. Sada salu delimo sa mikrohirurgijom i imam dva operativna dana nedeljno. U novoj zgradi moći ćemo da operišemo svakog dana.