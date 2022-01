PORAŽAVAJUĆI PODACI! Borojević: Više od 50 odsto dece do 15. godine PROBA DROGU! 2015. godine smo imali 120.000 narkomana, a sada ih imamo 300.000! (VIDEO)

Istraživanja pokazuju da više od 50 odsto dece proba drogu do 15 godine. Na žalost, to nije jedini zabrinjavajući podatak, jer, kako je studijama dokazano, čak 14 odsto dece u školama su dileri, ili rade za nekoga i preprodaju narkotike.

Savetnik međunarodne policije IPA Saša Borojević objašnjava da je spektar droga koje mladi koriste izuzetno velik, a kao najveći problem jeste to što je droga, kako kaže, i dostupna i jeftina.

- 2015. godine smo imali 120.000 narkomana, a sada ih imamo 300.000, što je ogromna brojka. Mladima se lako manipuliše, droga se dostavlja ili u školama ili na pragu kuće - dodao je Borojević.

Kako je otkrio, u novebru je uhapšen najmlađi diler u Srbiji, koji je imao svega 13. godina.

- U vrtiću, u ciglama je bila sakrivena droga, uhapšeni je imao preko 300 kesica kod sebe, krio ih je u parku - priča Borojević.

Kod šeste gimnazije je uhapšen diler takođe... Imamo dostupnost droge na svakom koraku, a najveći problem je što imamo policiju u školi, oni pored njih prolaze bez problema. Više ne znamo način kako da sredimo i sprečimo sve ovo - rekao je Borojević

Borojević je kao jedan od vodećih problema naveo to, što se droga u Srbiji dobro promiviše, ističući da je dosta TV kanala koji narkotike upravo promovišu putem rep pesama.

Načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje dr Ivica Mladenović objašnjava da džoint jeste najopasnija vrsta po mlade, jer ostavlja najveće posledice, iako mnogi ne veruju u tu činjenicu, i misle da je u pitanju najblaža varijanta narkotika.

- Najteža ludila su od marihuane, kod momaka od 16 do 20 godina. Otuđeni su, haluciniraju, priviđaju se marsovci, mi po nekoliko meseci ne možemo da ih izvučemo iz tih stanja - priča doktor.

Mladenović je pomenuo i amotivacioni sindrom, koji se javlja kod ljudi koji duži period konzumiraju marihuanu.

- To je neki vid depresije, koji vas demotivišu, otuđuju od ljudi... - kaže Mladenović.

Kako dodaje, postoje dve grupe kanabidoida, to su sintetičke droge i amfetamini.

- To je jako jeftino. Imate registrovanih nekih 500 do 700 supastanci. Jako je teško ući u trag toj priči. Neko može da nosi nešto, a da to ne bude registrovano, i da prođe neopaženo - rekao je Mladenović.

