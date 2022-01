DETALJNA PROGNOZA ZA NAREDNE DANE: Očekuju se nove SNEŽNE PADAVINE, a evo kakvo će vreme biti u februaru

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu u kojoj najavljuje za sutra prolazne padavine, jake vetar i zahlađenje sa premeštanjem jakog hladnog fronta.

Od petka pa sve do sredine sledeće nedelje hladno uz povremen sneg, posebno južno od Save i Dunava. Prema kraju meseca i početakom februara moguće jačanje anticiklona uz zadržavanje hladnog vazduha.

- U četvtrak jutro hladno i mestimično maglovito. U drugom delu dana prvo na severu, a u isto vreme i na jugu i jugozapadu regiona nablačenje, dok se posle podne prvo preko severa Hrvatske i Srbije očekuje premeštanje jakog hladnog fronta koji donosi padavine, prvo u obliku kiše koja bi brzo prelazila u sneg, jak, a u zoni fronta i olujan severni i severozapadni vetar sa udarima i oko 25m/s i jače zahlađenje - navodi Čubrilo.

Kako kaže, hladan front će u toku noći ka petku nastaviti da napreduje ka jugu donoseći brdsko-planinskom delu regiona prolazan ali vrlo jak sneg i snežnu vejavicu.

Najviše snega se očekuje na planinama središnje BiH, jugozapadne Srbije i severne Crne Gore, gde bi do petka posle podne moglo pasti i do 15 cm novog snega. U nizijama će snega biti vrlo malo jer će front preko ovog dela regiona prelaziti veoma brzo i snežne padavine neće dugo trajati ili ih neće biti. U četvrtak dnevni maksimum od 0 do 6 stepeni Celzijusa, uveče sa severa jače zahlađenje. Za vikend i početkom sledeće nedelje preko Velike Britanije, središnje i severozapadne Evrope pružiće se jako polje anticiklona. Po istočnoj periferiji tog sistema iz Rusije ka našem delu Evrope spuštaće se vrlo hladan vazduh, a modeli sve više pojačavau signal ta razvijanje visinskog ciklona nad Ukrajinom i Eegejskim morem. Za naš region to znači dalje zahlađenje tako da će za vikend, a posebno u prvom delu sledeće nedelje dnevni maksimumi jako često ostajati ispdod nule, posebno nad istokom regiona, dok će na zapadu biti malo toplije.

Čubrilo ističe da se snežne padavine povremeno očekuju nad većim delom Srbije, BiH, planinske Crne Gore i većeg dela središnje i istočne Hrvatske, tako da nad ovim predelima nizije do 25.1. mogu nakupiti do 5 cm snega, česće oko 2 cm, dok bi planinski deo regiona dobio između 6 i 16 cm novog snega.

- Biće vetrovito uz pojačan i jak severni vetar na kopnu, dok će duž Jadrana biti olujne i orkanske bure. Zbog vrlo jakog severnog strujanja snežne padavine, posebno nošene burom mogu da se jave i uz samu obalu, dok bi i slučaju pojačanja signala za ciklon one mogle biti i obilnije, posebno u zaleđu prema Hercegovini i središnjoj Crnoj Gori. Zbog jakog vetra i više oblaka noćni minimumi uglavnom do -15 stepeni Celzijusa na planinama, a na kopnu od -8 do -5 stepeni Celzijusa, ali će dnevni maksimumi verovatno biti ispod proseka i kretali bi se od -5 do 2 stepena Celzijusa. Prema kraju meseca stoji signal za jačanje anticiklona ka našem delu Evrope, što bi donelo razvedravanje uz vrlo hladne noći i malo toplije dane osim u predelima gde se magla duže zadrži - piše Čubrilo.

Dugoročni ECMWF je signal za relativno topao februar večernjim ažutiranjem dosta izmenio i sada neko toplije vreme odlaže za drugi deo sledećg meseca ili posle 20.2. još sutra dosta sunca uz prohladno ali prijatno vreme, dok zatim dolazi novi nalet zime, posebno na planinama.

Biće jakog i olujnog severca, bure duž Jadrana i povremenih snežnih padavina uz jake jutarnje mrazeve i moguće “ledene dane” gde maksimum neće prelaziti nulti podeok.