ŠOKANTNO! NENADU SE NA PRAZNIK OPET POJAVIO KRST NA ČELU: Otkrio sam da imam čudnu moć, počeo sam da spašavam LJUDE OD NEČASTIVOG?!

Nenad Paunović (34) više od decenije najveće hriščanske praznike dočekuje sa bolom i krvlju.

Ali to nije bol koji kida dušu, niti razara telo, to je simboličan prorez na čelu koji mu se, kako tvrdi, javlja bez ikakvog spoljnog nadražaja.

- Prilikom krštenja jednog mog prijatelja, sveštenik me je pomazao miropomazanjem po čelu, gde mi se u roku od minut i po pojavila rana i krenula da curi limfa i potom krv. Nastala je rana u obliku krsta. Prvo smo pomislili da je to neka reakcija alergijska na to ulje - rekao je Paunović za Kurir.

Paunović tvrdi da mu se krst osim na Bogojavljenje javlja svake godine i na Božić i Uskrs.

- Evo deseta godina kako se javlja. Traje sedam dana. Dosta je bolno. Bogojavljanje nije toliko bolno koliko je Vaskrs i Božić. Lekari i dalje ne znaju šta se tu dešava. Sa medicinske strane, prema analizama, rekli su da ta krv koja teče iz te rane nema crvena krvna zrnca, a krv je crvena. Što se tiče duhovnika, oni su podeljeni. Pola kažu da je to deo nečastivih, a pola da je to božije delo. Pre svega ovoga ja nisam bio nikakav fanatik za crkvom - rekao je Nenad.

Navodi da je nakon pojavljivana krsta postao drugi čovek.

- Ima milion ljudi koji spavaju po crkvama, manastirima... Nemaju nikakvu mogućnost, a eto ja sam ovo dobio. Meni je život bio sasvim drugačiji pre ovoga, bio sam nestašan, ali sada sam potpuno drugi čovek. Nikom se više ne pravdam, a i dalje ima ljudi koji misle da ja ovo sam radim, da se sečem. da tako kažem. Kad sve ovo prođe, ja neću imati nikakav ožiljak, rana je sad duboka i to može da se vidi - rekao je Nenad.

Tvrdi da je vremenom otkrio i da poseduje čudnu moć - pa tako sa njom radi egzorcizme i spašava ljude od muka koje proživljavaju.

- Otkrio sam da imam moć, kad stavim ruku na neke ljude, počnu da plaču, padaju dole na kolena, vrište... Otkrio sam to kroz snove. Prikazivale su mi se neke siluetice. Sa tom moći radim poslednjih nekoliko godina egzorcizme i spašavam ljude. Prvi susret sa egzorcizmom imao sam kad sam upoznao jednu ženu. Stavio sam joj ruku na čelo, a ona je počela da vrišti. Otišla je kući, a meni je tu istu noć došla silueta u snove i rekla da se ne bojim i da ta žena u sebi ima nešto nečastivo, uzmi to i to uradi i biće joj bolje. Pozvao sam tu ženu sutradan, koja je jedva od straha našla snage da dođe. Stavio sam ruku na nju i ona je pala dole. Posle toga sam počeo da čitam molitvu, gde je ona počela da vrišti i priča čudnim jezikom. Okretala je svoje zglobove i bio sam uplašen, ali sam nastavio da čitam. U jednom trenutku je samo sve prestalo i sledeći put kad sam stavio ruku na nju sve je bilo normalno - rekao je Nenad Paunović.

Autor: