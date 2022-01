MINISTAR MALI ISPUNIO ŽELJU BOGDANU ZA 11. ROĐENDAN: Razmenili smo zanimljive poklone, razgovarali o muzici i sportu

Ovo je za mališana bilo iznenađenje, s obzirom na to da do poslednjeg trenutka nije znao gde dolazi.

Ministar finansija Siniša Mali na svom Instagram profilu objavio je fotografiju i video zapise sa dečakom koji je imao veliku želju da ga upozna.

- Imao sam priliku da upoznam divnog dečaka Bogdana, kome je, kako kaže njegova mama, već godinama želja da me upozna. To smo ove godine ostvarili, i to povodom njegovog 11. rođendana - napisao je ministar.

Kako kaže, ovo je za mališana bilo iznenađenje, s obzirom na to da do poslednjeg trenutka nije znao gde dolazi.

- Razmenili smo zanimljive poklone, razgovarali o muzici i sportu, i shvatili da delimo mnogo sličnih interesovanja. Dragi Bogdane, želim ti srećan 11. rođendan, da budeš odličan u školi, ali i na fudbalskom terenu - naveo je ministar Siniša Mali.