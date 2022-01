Nakon progona najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića iz Australije, pojavila se vest da je bračni par Đoković vlasnik 80 odsto danske biotehnološke firme KvantBioRes (QuantBioRes), čiji je cilj razvoj leka protiv korona virusa.

Novinar Dejan Anđus kaže da mu nisu jasni motivi i ciljevi bračnog para Đoković, kao ni razlog napada na njega i zašto napad dolazi posle 17 godina profesionalnog bavljena tenisom.



- Nema sumnje da su zapadne službe učestvovale u slučaju Australija, ali zašto baš sada, u ovom trenutku? Da li su Đokoviću planovi da igra tenis ili da se bavi biznisom ili šoubiznisom? – zapitao je Anđus.

Ocenjuje da Đoković treba da se vrati tenisu.

- Igraće u Parizu ako se proglasi kraj korone, i vidimo najave da se posle rigoroznih mera govori o popuštanju. Međutim, ako ako se nastavi priča sa koronom i produži se za godinu dana, mislim da ga neće pustiti da bilo gde igra. Onda je definitivno reč o zaveri protiv njega. U tom smislu, ne postoji način da se Novak amnestira u narednom periodu. Dakle, imamo jedno vrzino kolo, ringišpil - kaže Anđus.

Ocenjuje da je vest o kupovini kompanije – marketinški trik koji mu nije trebao.

Kapetan Dragan podseća da su Đoković i on jedini ljudi na planeti koji su pobedili pred federalnim sudom, a onda ministar ovakvu odluku nadglasa.

- Nisam ni sanjao da neko može da me hapsi zbog ratnog zločina. Proveo sam devet i po godina u pritvor, Novak je proveo 8 dana, a nisam imao nijedan optužni dokument. Plašio sam se da će i Novak da padne u tu zamku i molim vas, nemojte da pričate da je bio u hotelu za migrante. Zna se šta je hotel! To je njihova propagandu koju mi prihvatamo. Ljudi, on je bio u pritvoru! Uskraćena su mu prava bez da je počinio bilo kakvo nedelo i ovo nema veze sa tenisom – kaže kapetan Dragan.

Ovo, ocenjuje, nije zavera, već ustaška migracija koja je u Australiji izuzetno jaka.

Siguran sam da je lobi bio usmeren ka ministru i nadam se da Novak ima dobar pravi tim, jer je sistem u Australiji kao u kafani. Sve je to jedna podla i pokvarena igra.

- Novak Đoković je medicinski, sportski i karakterni fenomen, najvredniji dijamant naše nacije - kaže Boško Vasiljević, direktor KMF Crvena zvezda.

Objašnjava koliko je teško postići top formu.

- Da bi postigao top formu, tim stručnjaka treba da radi mesecima sa sportistom, a ona potom traje do mesec dana. Oni moraju da rade sinhrono od tri do šest meseci, a onda je neminovan fizički i emotivni pad. Đoković je u top formi prethodnih 10 godina, on je podigao lestvicu i za to mu treba odati priznanje. Novak je najbolji nus proizvod našeg roda, a njegova reč se respektuje više nego reč nekih drugih – kaže Vasiljević za „Novo vikend jutro“.