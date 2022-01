'POSTKOVID JE TIHI UBICA!' Doktor Udovičić upozorava: Može izazvati INFARKT I ŠLOG!

Izvor: Blic, Foto: Tanjug/Rade Prelić, Strahinja Aćimović/Tanjug AP/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP | |

Upozorio je da postkovid stanja kod pacijenata koji su preležali infekciju mogu biti veoma opasna.

Komandant vojne kovid bolnice Karaburma, pukovnik docent dr Ivo Udovičić, upozorio je da se pritisak na zdravstvene ustanove u Srbiji povećava iz dana u dan zbog širenja zaraznijeg omikron soja korona virusa.

U intervjuu za nedeljnu Politiku, Udovičić je istakao da se sada najčešće hospitalizuju osobe starije od 60 godina, najviše oni od 70 do 90 godina.

- Posle masovnih proslava, dolaska naših ljudi iz inostranstva i pojave omikron soja, odmah nakon dočeka Nove godine se očekivao izuzetno visok broj novozaraženih. Brojevi poslednjih dana obaraju sve rekorde. Samo u jednom danu smo imali 130 prijema u bolnice što je veliki broj za Beograd. Očekujemo da će narednih dana biti još više inficiranih - rekao je pukovnik Udovičić i izrazio uverenje da će nas, kako je rekao, "omikron spasiti od nas samih".

On je predočio da će populaciju u Srbiji omikron soj u velikoj meri imunizovati jer je nedovoljan broj ljudi vakcinisan.

Dr Udovičić ipak smatra da se neće pojaviti i iznenaditi nas neka opasnija i zaraznija varijanta, već će, ukoliko se bude pojavio neki novi soj, taj biti manje opasan i zarazan.

- Postkovid može da bude tihi ubica i ljudi moraju da se čuvaju. Korona virus ne izaziva samo upalu pluća, već je to sistemska bolest koja dominantno napada endotel krvnih sudova i tu pravi štetu, razara ih i stvara uslove za krvne uguške i začepljenja krvnih sudova. A onda, šest meseci posle kovida, čovek doživi infarkt miokarda ili šlog. Postkovid će nas tek koštati i tek će izazvati probleme, a to se pre svega odnosi na one koji su bili zaraženi delta sojem - rekao je Udovičić.

Ukazao je da u cirkulaciji ima i dalje delta soja i virusa sezonskog gripa i da je neophodno slediti preporuke svetskih zdravstvenih institucija o nošenju maski.

Mi lekari smo uvek za strože, restriktivnije mere, ali jasno je da kompromisi moraju da se prave jer privreda mora da živi. Posle dve godine kovida svi smo se medicinski opismenili i nema potrebe da mi više nekoga savetujemo šta da radi. Ljudi moraju da vode računa o sebi i da čuvaju zdravlje.

Naglasio je da je posebno bolno što su tokom ove pandemije mnogi mladi ljudi izgubili život jer nisu hteli da se vakcinišu.

- Samo je trebalo da se vakcinišu i danas bi bili živi. Nama lekarima najteže je kada nam pacijent premine. Nema te utešne reci koju možete reći nekome ko je izgubio svoju blisku, voljenu osobu - rekao je komandant vojne kovid bolnice Karaburma pukovnik docent dr Ivo Udovičić.