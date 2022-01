DRAMA NA GOLIJI: Mladić i devojka ostali zaglavljeni u mećavi!

Prava snežna drama odigrala se u večernjim satima na planini Goliji. Dvoje mlađih ljudi iz okoline Užica uputili su se na ovu planinu, ali i pored brojnih apela nadležnih prošli su saobraćajnicom koja je jedna od najrizičnijih u ovo doba godine.

- Udarili su u smet svojim putničkim automobilom i ostali zaglavljeni u snegu. Došli su do broja telefona za održavanje puteva u Beogradu, koji su nas kontaktirali i gore smo poslali Aca Bojovića sa utovarivačem i čitava akacija iz snežnih smetova trajala je preko sat vremena. Bilo je jako teško doći do njih. Prizori su bili zaista dramatični jer su nameti snega i do nekoliko metara, ali na svu sreću sve se dobro završilo - rekao je za RINU Vitomir Arsović iz "Puteva" D.o.o Ivanjica.

Usled jako teškog i nepristupačnog terena putevi preko Golije tokom godine više su zavejani nego čisti.

Prohodna saobraćajnica za samo nekoliko minuta može da bude potpuno zavejana zbog jakog vetra. Zato nadležne službe svake zimske sezone apeluju na građane da ne koriste ove putne pravce.

- Golija je takva planina, lepa ali surova. Svake godine imamo po nekoliko akcija spasavanja jer su putevi i vrmenske prilike ovde potpuno neprdvidive. Zbog toga je deonica i duži vremesnki period tokom zimskih meseci potpuno neprohodna. Apelujemo još jednom da ne kreću na put, kako se ne bi našli iznenada u jako teškoj situaciji - istakao je Arsović.