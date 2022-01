I DANAS SMO U VELIKOM MINUSU! U pojedinim mestima padaće slab sneg, a evo gde će se osetiti porast dnevnih temperatura!

U sredu oblačno sa povremenim slabim snegom, osim po Vojvodini i na jugu Srbije, gde će biti suvo. Jutarnji mraz na severu Srbije znatno slabiji nego u utorak, a dnevna temperatura svugde u manjem porastu. Vetar slab severozapadni, u Timočkoj Krajini umeren.

Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -15°C na jugu do -2°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od -1°C u Dimitrovgradu do 4°C u Loznici i Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -4°C na jugu do 2°C na severu, u Beogradu.

Beograd: U sredu oblačno sa mogućim slabim kratkotrajnim snegom. Jutarnji mraz znatno slabiji nego u utorak, a dnevna temperatura u manjem porastu. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna dnevna 2°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 2°C.

