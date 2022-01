ZA VIKEND KIŠA, A EVO KAKVO ĆE VREME BITI U FEBRUARU: Poznati meteorolog dao detaljnu prognozu za naredni period!

Od danas počinje period relativno toplog vremena i ono bi uz kraći prekid koji se očekuje oko 1. februara verovatno potrajalo barem desetak dana, najavljuje meteorolog Marko Čubrilo.

Posle 6. i do 10. februaru ima naznaka da bi moglo doći do izmene sinoptike koja bi nas uvela u znatno hladnije vreme ali verovatnoća te promene je za sada dosta niska, istakao je meteorolog Marko Čubrilo na svom Fejsbuk profilu.

Od danas preko regiona sa severozapada nadire osetno topliji vazduh sa Atlantika tako da je nad severnim, zapadnim i delom središnjih oblasti regiona pre podne oblčano i znatno toplije u odnosu na protekle dane, ponegde samo uz slab sneg, kišu ili rosulju. Nad jugoistokom i istokom je neć bila vedra i tamo je još uvek dosta hladno.

"Tokom dana nad severnim, zapadnim, središnjim, a posle podne i jugoistočnim predelima promenjlivo oblačno i manje hladno u odnosu na protekle dane uz moguće vrlo slabe padavine u obliku snega, susnežice, a ponegde može biti i ledena kiše. Padavine će biti retke i slabe. Posle podne i uveče na severu regiona smanjenje oblačnosti. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni, a dnevni maksimu od 0 ponegde na istoku i jugoistoku do oko +6 ponegde na zapadu regiona", piše Čubrilo.

U četvrtak i veći deo dana u petak promenjljivo oblačno i još toplije te bi se sneg u svim predlima ispod 800 mnv otopio, dok bi se u oblastima ispod 1.000 mnv otapao. Jutra će biti hladna ali uz uglavnom slab mraz, od -5 do 0, dok bi dnevni maksimumi trebali biti od +3 do +8, a na jugozapadu sutra ponegde i oko +11 stepeni Celzijusa.

Za vikend naoblačenje i kiša

U petak posle podne do nas će stići slab hladan front koji će doneti prolazno naoblačenje, pojavu slabih padavina, jak severozapadni vetar i manje zhalađenje. U nižim predelima će padavine generalno biti vrlo slabe i u obliku kiše, dok ih ponegde i neće biti. Nešto više padavina se očekuje u brdsko-planinskom delu BiH, Srbije i Crne Gore, posebno preko 800 mvn i tamo će u noći ka suboti i u subotu pre podne ponegde pasti od četiri do osam centimetara novog snega.

U subotu maksimum od +1 do +5 stepeni Celzijusa. U noći ka nedelji još jedan hladan front bi trebalo da se premesti istočnije od nas što bi severu i severoistoku regiona moglo doneti malo kiše ili snega uz prolazno jak severozapadni vetar. U nedelju tokom dana malo do umereno oblačno, suvo i relativno toplo uz maksimume koji bi na jugozapadu i zapadu ponegde bili i oko +13 stepeni Celzijusa. Vetar u okretanju na jugozapadni.

Poslednjeg dana u mesecu (naredni ponedeljak) tokom dana naoblačenje i pogoršanje uz okretanje vetra na jak, a u zoni fronta, na kratko i olujan, severozapadni vetar. Ovog puta će front biti jači tako da će verovatno usloviti razvijanje slabog i brzo-pokretnog sekundarnog ciklona nad Jadranom koji bi u noći ka 1. februaru i tog dana doneo nešto konkrentije padavine, a uz jače zahlađenje snega bi prolazno moglo biti i u nizijama ali se za sada formiranje snežnog porkivača ne očekuje.

Početkom februara jače zahlađenje

U sledeći ponedeljak maksimum od +3 na severu do +10 na jugoistoku, a 01. 02, od -2 do +3 stepena Celzijusa. Za ovaj datum su modeli pre nekoliko dana davali signal za potencijalno jače zahlađenje uz konkretniji sneg i u nizijama ali u ovom momentu zapadni vetrovi sa Atlantika su suviše jaki i nedozvoljavaju dovoljno dugačak period između snažnih ciklona koji putuju preko Atlantika da dođe do podizanja anticiklona preko Velike Britanije ka Skandinaviji.

Oko 05.02. oba modela trenutno imaju signal za izrazito pozitivnu AO fazu gde bi snažna ciklonska aktivnost zahvatila zapadnu i severnu Evropu dok bi nad nama dominirao anticiklon.

"Ima nekih signala da bi posle 6. februara snaga zapadnih vetrova malo opala, ali to ne znači da će oni bitno oslabiti, barem ne za sada jer i sa tim slabljenjem njihova snaga bi i dalje bila znatno iznad prosečnih vrednosti. Hoće li to slabljenje biti dovoljno da se pokrene stabilnija anticiklogeneza nad širim protorom zapadne Rusije, Skandinavije i severnog Atlantika kako to simulira dugoročni CFSV2 model ostaje da se vidi, jer u dosadašnjem toku zime taj proces se nije uspeo ostvariti", ističe Čubrilo.

Posle 6. februara atmosfera će ponovo imati šansu za tako nešto, zapadni vetrovi bi bar malo trebali oslabiti, ima nekih indicija da bi i polarni vrtlog poremećen stalnim, umerenim zagrevanjem stratosfere oslabio i još neki faktori, kao šrto je očekivano smirivanje ciklogeneza nad istokom SAD idu u prilog mogućeg građenju tog anticiklona ali reč je o jako dugačkom intervalu koji seže prema sredini narednog meseca i za sada nema načina da se uradu kvalitetna i detaljna analiza sinoptike za taj period. Naredni dani svakako, posebno u nizijama, donose prekid zimskih odlika vremena na barem desetak dana uz moguće prolazno zahlađenje oko 1. februara.

