DANAS PRAVI VREMENSKI ROLERKOSTER! Očekuju nas mraz i padavne, a preko dana sunčani intervali!

U petak ujutru mraz, jači na jugu Srbije. Rano ujutru naoblačenje zahvata Vojvodinu i brzo se premešta ka centralnoj Srbiji uz slabe mestimične padavine.

Zatim će biti sunčanih intervala sredinom dana, a popodne dolaze novi oblaci sa severa sa povremenom kišom kasnije popodne i uveče, a na planinama sa snegom.

Vetar ujutru slab jugozapadni, a popodne na severu i u Timočkoj Krajini umeren do pojačan severozapadni. Pritisak iznad normale.



Minimalna jutarnja temperatura od -9°C na jugu do 0°C u Beogradu, a maksimalna od 2°C na jugu do 8°C u Negotinu. Uveče kiša i susnežica, a na sveru Srbije suvo. Temperatura u 22h od 1°C do 4°C.

