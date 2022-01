RAZORILA ME OVA VEST! Đukanović o iznenadnoj smrti Ksenije Vučić: Jednom rečju CARICA!

Visoki funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović oglasio se povodom iznenadne smrti novinarke i prve supruke predsednika Vučića Ksenije

- Razorila me je ova vest. Ortak pre svega, žena koja me je naučila kako se pravi TV prilog, kako se ponašaš kao novinar, kako se temeljito spremaš za emisiju... Godine provedene u kampanjama, na Fokus radiju, sve to ostaje zauvek u srcu. Bila je čast učiti od nje, raditi sa njom, a posebna je čast bila gostovati kod nje u emisiji. Jednom rečju carica!

Gospod Rajsko naselje da joj podari.

Najiskrenije saučešće porodici Vučić - napisao je Đukanović.