RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE ZA NAREDNA TRI DANA: Vedro jutro pred nama, posle podne očekuje nas DRASTIČNA promena vremena

U Beogradu pre podne pretežno sunčano i relativno toplo, posle podne postepeno naoblačenje, uveče kiša.

U Srbiji danas pre podne pretežno sunčano i relativno toplo, posle podne postepeno naoblačenje, uveče kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, saopštio je Republički hidrometerološki zavod koji je juče izdao i upozorenje na formiranje snežnog pokrivača u Srbiji od 1. do 3. februara.

- U utorak, sredu i četvrtak hladnije, mestimično sa snegom uz stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u utorak i to na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. U nižim predelima, južnije od Save i Dunava, očekuje se formiranje snežnog pokrivača od 5 do 15 cm, a u brdsko- planinskim predelima novih 15 do 25 cm, lokalno i više - navodi se u upozorenju i dodaje da se na severu očekuju mešovite padavine kiša, susnežica i sneg.

Danas će, inače, duvati slab i umeren južni i jugoistočni vetar, samo pre podne na istoku umeren i jak zapadni. Minimalna temperatura od -4 na jugu do 1 na severu, najviša dnevna od 7 do 13 stepeni.

Promena stiže danas, krajem dana i tokom noći ka utorku sa padom temperature kiša će preći u sneg i u nižim predelima, a vetar će biti u skretanju na slab i umeren severozapadni.

Više snega očekuje se na zapadu zemlje gde ce doći do formiranja snežnog pokrivača, od 5 do 10 centimetara u nižim, u brdsko-planinskim predelima i više. U većem delu Vojvodine padavine će prestati.

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura oko 1, najviša dnevna oko oko 10 stepeni. Tokom noći ka utorku sa padom temperature kiša će preći u susnežicu i sneg, uz skretanje vetra na slab do umeren severozapadni.

