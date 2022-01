GRENEL IZJAVIO SAUČEŠĆE PORODICI I PRIJATELJIMA KSENIJE VUČIĆ: Neverovatan novinar i još neverovatnija majka

Grenel se na Tviteru oprostio od poznate novinarke i otkrio da je uskoro trebalo da ima intervju sa njom.

"Naše saučešće porodici i prijateljima Ksenije Vučić - neverovatan novinar i još neverovatnija majka. Tek što sam zakazao intervju sa njom za februar. Znam da je mnogo ljudi u šoku", napisao je Grenel na Tviteru.

Our condolences to the family & friends of @KVucic - an amazing journalist and an even more amazing mother.



I had just booked an interview with her for February. I know so many people are also still in shock.