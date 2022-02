DANAS PONOVO SNEG! Temperatura do 5 stepeni, a uskoro stiže OSETNO OTOPLJENJE

Minimalna temperatura od minus 2.

U utorak u Srbiji oblačno i hladnije sa susnežicom i snegom, a u Vojvodini suvo ili sa malo padavina u Banatu. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale ujutru, a popodne oko normale na severu.

Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 1°C, a maksimalna dnevna od 1°C na jugu Srbije do 5°C na severu Vojvodine i 6°C u Negotinu. Uveče na severu suvo, a u južnim predelima slab sneg. Temperatura u 22h od -1°C do 2°C.

U Beogradu danas hladnije sa susnežicom i snegom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak ispod normale ujutru, a popodne oko normale. Minimalna jutarnja temperatura 0°C, a maksimalna dnevna oko 3°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 1°C.

Vreme narednih dana:

U sredu novo naoblačenje sa severa donosi u toku dana kišu, susnežicu i vlažan sneg ponegde. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 0°C, a maksimalna dnevna od 2°C do 6°C.

U četvrtak na severu sunčani periodi, a u centranim i južnim predelima pre podne sneg, a popodne svugde suvo. U petak ujutru mraz, a tokom dana sunčani periodi i toplije.