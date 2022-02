MANASTIR TVRDI: Tumanski sveci izlečili BEBU u stomaku! Lekari rekli majci da ABORTIRA u 9. mesecu, jer će dete biti MARSOVAC

Ispovest Beograđanke G.R. je objavio iguman manastira Tumane Dimitrije Plećevević poslednjeg dana januara.

U navodna čuda manastira Tumane narod godinama veruje i tamo ljudi u velikom broju odlaze da se pomole za svoje i zdravlje svojih bližnjih.

Mnogi su nakon toga svedočili o isciljenjima, a među najnovijim ispovestima je priča Beograđanke G.R. koja tvrdi da su joj svetitelji iz Tumana tokom trudnoće izlečili bebu. Priču ove žene je na zvaničnoj fejsbuk grupi manastira objavio iguman Dimitrije Plećević, a u ispovesti ova žena navodi da su joj lekari savetovali, zbog određenih komplikacija, da se nasilno prekine trudnoća u petom mesecu. Ona je, kako navodi, tada otišla da se pomoli u manastiru Tumane, nakon čega se, tvrdi, desilo čudo.

- Prilikom moje druge trudnoće na redovnom pregledu doktor uočava proširenje desne komore mozga kod bebe. Nije bio zabrinut, jer je kazao da se to nekada dešava u fazi razvoja bebe, ali da ćemo pratiti. Od toga dana sam češće posećivala doktora. Od pregleda do pregleda rezultati su bili sve lošiji. Magnetna rezonanca je potvrdila da je komora previše široka i da beba neće biti dobro. U 9. mesecu doktori mi predlažu nasilni prekid trudnoće sa obrazloženjem da će beba biti marsovac. Nisam više spavala niti jela, samo sam zamišljala sliku nasilnog porođaja posle čega neću imati šta da držim u rukama, privijem uz grudi, niti da donesem radost kući...to boli. Jako boli. Duboko negde u sebi kroz svu tu bol u meni se snažila vera da sve to može biti drugačije i setila se manastira Tumane - napisala je G.R. koja kaže da je verovala toj svetinji, Svetom Zosimu i Jakovu i otišla tamo.

- Grčevito sam tražila spas kroz molitvu i suze koje su same tekle od bola koji je bio u meni... i najzad, tu u toj svetinji, vratio mi se mir i spokoj. Na sledećem pregledu komisija i moj doktor su bili u čudu jer nije više bilo proširenja, sve je bilo u redu. Gledali su se međusobno u neverici. Svi smo bili srećni i oni i ja. Svoju sreću kao majka i ne mogu da opišem. Odmah sam sledećeg dana otišla u Tumane da se zahvalim svetiteljima. Mog sina Vasilija koji je zdrav rođen i sada ima devet meseci odvela sam u Tumane da se opet zahvalim svetiteljima i da im pokažem sina koga su iscelili, a on je svojim malim rukicama dirao njihove kivote, kao da zna da su ga oni spasili i tako im se zahvaljuje - napisala je G.R. iz Beograda.

