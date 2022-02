LEPO ĆE SE OPARITI: Ko smisli najbolje ime za brzi voz dobija MILION DINARA!

Konkurs pod nazivom "Pusti inspiraciju da te vozi" za ime i logo novog brzog voza u Srbiji otvoren je danas i trajaće do 21. februara.

Pobednička ideja biće nagrađena sa milion dinara.

Na konferenciji za medije u Železničkom muzeju u Beogradu, a povodom najave novog konkursa, govorio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, koji je pozvao sve talentovane ljude da učestvuju na konkursu, jer će, kako kaže, na taj način dobiti priliku da njihovo ime bude upisano u dugu tradiciju srpske železnice.

Momirović je podsetio da Železnica Srbije i Vojska Srbije imaju najdužu tradiciju u našoj zemlji, dodajući da je prva pruga počela da se gradi davne 1881. godine od Beograda do Niša i da je vrednost te investicije bila dva republička budžeta.

"Železnički muzej u Beogradu, gde smo danas okupljeni, takođe ima dugu tradiciju, danas mu je 72. godina", rekao je Momirović i dodao da malo institucija može da se pohvali takvom dugom tradicijom.

Istakao je da je od 1880. do 1990. godine železnica bila osnov saobraćaja u Srbiji, a da je poslednjih nekoliko decenija izgubila taj značaj.

"Mi moramo da vratimo železnicu na mesto koje joj pripada, koje joj pripada u saobraćajnom smislu i to nije slučajno, jer je to najbezbedniji, ekološki najprihvatljiviji vid prevoza i najbrži", naveo je Momirović.

Napomenuo je da će se, kada brza pruga bude puštena, od Beograda do Novog Sada stizati za 30 minuta i to najboljim vozovima u svojoj klasi na svetu i najkvalitetnijom prugom u istočnoj Evropi.

Momirović je podsetio da je brza pruga od Beograda do Novog Sada deo buduće brze pruge koja će povezati Beograd i Budimpeštu, navodeći da će to biti prilika za turiste koji posećuju mađarsku prestonicu, da lakše dođu do Subotice, Novog Sada, Beograda i bolje upoznaju našu zemlju. Dodaje da je to od velikog značaja i za naše građane, koji će brže i lakše stizati do mađarskih gradova.

"To je pravi vid pridruživanja EU i pravi vid povezivanja sa EU", naglasio je Momirović.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Izrazio je nadu da će do kraja godine početi i izgradnja brze pruge od Beograda do Niša. Momirović je zato pozvao talentovane ljude da se prijave na ovaj konkurs i da "stave svoj pečat u dugu istoriju železnice".

"Pozivam sve ljude da se prijave, da pošalju svoja kreativna rešenja i da učestvuju u stvaranju istorije", rekao je Momirović.

Proglašenje pobednika biće 3. marta.