Brnabić: Prosečna plata u Srbiji veća od 600 evra

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će prosečna plata u Srbiju za decembar prošle godine biti veća od 600 evra.

"To ćemo utvrditi za nekoliko dana kada izađu rezultati za prosečnu platu u decembru. Imamo danas nezaposlenost koja je 10 odsto uprkos pandemiji. Imamo ekonomiju prema kojoj smo prvi ili drugi u Evropi. Verujem da ćemo biti prvi za 2021.", rekla je Brnabićeva.

Ona tvdi da je to nešto što svi građani mogu da vide i da osete na svojoj koži.

"Voleli Aleksandra Vucića ili ne, to su naši rezultati", istakla je premijerka.

Ona kaže da penzioneri pre 2012., nisu znali kada će penzija biti isplaćena, a danas, tvrdi, možete sat da navijate prema njima.

"Danas građani mogu da računaju na pomoć države u ovim, najtežim vremenima pandemije. Danas počinje i isplata 100 evra pomoći mladima", najavila je Brnabićeva.

Ona je istakla da se u Srbiji, uprkos pandemiji, fabrike nisu zatvarale, već počinju novi projekti i nastavljaju se već započete investicije.

"Niko nije otkazao, samo su je neki odložili za par meseci. Zbog toga raste naša industrija i verujem da će se tako nastaviti i ove godine", istakla je predsednica Vlade.

Ona je istakla da je važno da zadržimo bezbednost i stabilnost i ocenila da su za to ključni izbori 3. aprila.

Kako je rekla, Srbija se razvila i njena ekonomija je ojačala, ali opet ima toliko stvari koje je potrebno ureaditi.

"3. aprila se odlučuje da li ćemo nastaviti tim putem i ako imamo još četiri, pet godina stabilnosti to je to. Srbija je izašla iz višedecenijskog tunela. Srbija će biti dovoljno jaka i stabilna da joj niko ništa ne može. Neće biti opasnosti da dođu neki političari i tajkuni koji samo žele da kradu i mislim da više nikada to neće moći da se desi", poručila je predsednica Vlade.

Ona ističe da su joj strane diplomate govorile u četiri oka da Srbija ne treba toliko da se hvali svojim privrednim uspesima, a posebno ne u uspesima u nabavci vakcina i vakcinaciji.

"Rekli su mi da Srbija mora da bude poniznija, da ne sme da bude ponosna", istakla je Brnabićeva, ali i dodala da ti naši uspesi ni za nas ni za region nisu više velika stvar.

Kako kaže, Rojters je prošle nedelje objavio da je jedan veliki američki investicioni fond "Brajton park kepital" investirao 140 miliona dolara u jednu našu IT kompaniju.

Brnavićeva ističe da je naš izvoz prošle godine u IT sektoru bio oko 1, 8 evra, a daće ove godine verovatno premašiti dve milijarde.

Kako kaže, u IT sektoru još uvek studenti Elektrotehničkog fakulteta traže početne plate od 1.200 evra, a sve više mladih se, tvrdi, vraća iz inostranstva.

"Verujem da ćemo sledeće nedelje imati još jednu sjajnu vest. Da će naša dijaspora iz silicijumskoj dolini osnivati investicioni fond samo za naše kompanije", najavila je premijerka.

Govoreći o pomoći koju Srbija pruža regionu, premijerka je naglasila da je naša zemlja prošle nedelje poslala Mostaru pomoć u tečnosti za PCR testiranje, koju oni nisu imali.

"Poslali smo im količinu dovoljnu za godinu dana testiranja, ali to nije više vest, jer se to od nas očekuje. Očekuje se da Srbija ima i da će pomoći, bez obzira na političku situaciju. I to je dobro, jer pokazuje koliko se Srbija promenila", konstatovala je premijerka.