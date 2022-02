IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA ZBOG RADOVA! Na graničnim prelazima teretna vozila čekaju i do tri sata da izađu iz zemlje

Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju tri sata da izađu iz zemlje, dok na Kelebiji i Batrovcima čekaju dva sata, podaci su Uprave granične policije.

Putevi Srbije upozoravaju na izmene u režimu saobaćaja zbog radova na putevima, pa tako na potezu od petlje Beška do petlje Kovilj sutra od 7 do 15 časova saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

Na deonici petlja Pojate - Ćićevac do 1. novembra izmenjen je režim saobraćaja za potrebe obezbeđivanje ulaza i izlaza sa gradilišta tokom izvođenja pripremnih radova u sklopu auto-puta E-761.

Vozila se naizmenično propuštaju na deonici Golo Brdo - HE Đerdap 1 i tako će biti do 15. februara od 7 do 17 časova svakog dana.

Na deonici Crkvine - Tutin do 1. jula obustavljen je saobraćaj zbog radova u punom profilu puta. Alternativni putni pravac Pazarište - Dojeviće; Dojeviće - Novi Pazar; Novi Pazar - Bregovi; Bregovi - Tutin. Za lokalni saobraćaj - povremeno propuštanje vozila u toku dnevnog dela dana. U toku noći na snazi potpuna obustava saobraćaja.

Na pružnom prelazu u Batajnici zatvoren je privremeno saobraćaj za teretna vozila pruge Beograd Centar - Novi Sad - Subotica - Državna granica (Kelebija). U toku dana moguće su kratkotrajne, povremene obustave saobraćaja za putnička motorna vozila.

Alternativni putni pravac za teretna vozila je preko raskrsnice Batajnički drum i kralja Milana Zetskog, do novoizgrađene Batajničke petlje, odakle se saobraćaj preusmerava ka Ugrinovcima ka Dobanovačkoj petlji i državnom putu broj 319. Alternativni putni pravac za kategorije vozila koja zakonski ne mogu da koriste auto-put je preko naseljenih mesta Nove Pazove, Stare Pazove, Vojke, Krnješevaca i Ugrinovaca.

Autor: