ZABLUDA O D DIMERU KONAČNO RASVETLJENA! Doktor objašnjava zašto njegov 'SKOK' ne mora nužno da znači BOLEST!

Ukoliko je D-dimer povišen, važno je znati kada treba da se obratimo lekaru.

Činjenica da su mnogi za D-dimer prvi put čuli tokom pandemije virusa, dovela je do brojnih spekulacija o njegovom značenju.

Važno je napomenuti da D-dimer ne znači nužno bolest i da se njegova analiza radi kada se sumnja na začepljenje krvnog suda trombom. Simtpomi poput lupanja srca, kratkoh daha, otoka nogu ukazuju na povišenost D-dimera i to su situacije kada se treba javiti lekaru.

S obzirom na to da su mnogi otkrili da je razlog povišenosti D-dimera sasvim nešto drugo, a ne korona virus, Darko Antić, rukovodilac Klinike za hematologiju UKCS, ističe da je sada došlo do predominacije te analize u okviru kovid infekcije.

"Veoma je važno da kažemo da to ne znači uvek da je došlo do tromba i da nužno znači lekove. D-dimer je protein koji se normalno javlja kada se razgrađuje krvni ugrušak i on nikada nije na nuli. Postoje i određene fiziološke, normalne stvari kada je on povišen poput trudnoće, maligniteta, povreda i zarastanja rana. Tako da D-dimer ne znači nužno bolest", naglašava doktor Antić.

Stanja koja mogu da ukažu na povišeni D-dimer i kada se treba javiti lekaru jesu iznenadna pojava kratkog daha, lupanja srca, otoka nogu, topla noga na određenom mestu.

"Analizu D-dimera nikako ne treba da radimo samostalno, već isključivo u komunikaciji sa lekarom. Povišen D-dimer sam za sebe ne znači ništa, to je znak pored puta da treba da nastavimo sa daljom dijagnostikom da bi smo možda došli do određene dijagnoze i lečenja. Sam rezultat se ne leči", naglasio je doktor Antić.

Kada je reč o povišenom D-dimeru tokom kovid infekcije, doktor Antić kaže da će se kako bolest prolazi i D-dimer smirivati.

