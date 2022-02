Izvor: Blic, Foto: Tanjug/Rade Prelić, Strahinja Aćimović/Tanjug AP/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP | |

Negativan test ne znači da ste sa koronom završili, naprotiv, to je samo prvi korak ka ozdravljenju. Nakon što prebolite kovid, lekari savetuju da je do povratka u normalu potrebno vreme, te o nekom ozbiljnijem fizičkom naporu ne smete razmišljati u prvih mesec dana. Teža, srednja i lakša klinička slika, oporavak je potreban svima.

Dakle, na posao se možete vratiti ali ako ne obavljate teže fizičke poslove, ishrana treba da bude izbalansirana i zdrava, dok je za sport i teretanu poželjno da konsultujete doktora. Ali od svega je najbolje suzdržavati se minimum dve nedelje do mesec dana, ponekad i duže, što zavisi od stanja organizma.

Komandant vojne kovid bolnice Karaburma, pukovnik docent dr Ivo Udovičić kaže da on svojim pacijentima govori, da u prvih mesec dana moraju slušati svoje telo, da li imaju lupanje srca, bol, probadanje, ili pak nedostatak vazduha ili nešto drugo.

-Postoji protokolom predviđeno kada oni treba da se jave svom lekaru nakon preležane korone. Dalje, ništa ne smeju raditi na svoju ruku, pa tako ne smeju uzimati ni lekove koji se preporučuju putem društvenih mreža ili reklama. Dakle, ništa na svoju ruku, niti nešto protiv korone, niti za jačanje imuniteta, već strogo i isključivo kod svog doktora koji će vam preporučiti šta da uzimate i u kom vremenskom periodu. Nekontrolisana upotreba svih tih lekova u kombinaciji sa nekim drugim lekovima koji se viće piju, mogu dovesti do farmakološkog haosa u organizmu. I zato moraju da slušaju svoje telo, da obrate pažnju na svaki novi znak koji se pojavi, koji nisu imali ranije, i da obavezno idu kod lekara, objašnjava dr Udovičić.

Kako kaže redovne lekarske kontrole su veoma važne, jer tada lekar preporučuje i proverava stanje organizma posle preležane korone.

-Lekar zna šta treba da radi i proveri dijagnostikom, tu su i pulmolozi i kardiolozi, i oni tačno znaju ko i koliko sme da se izlaže fizičkom naporu. To se pre svega odnosi na one koji se bave sportom, jer omladina se više kreće, pa je dobro da znaju na šta da obrate pažnju i koji znakovi mogu da signaliziraju problem, objašnjava dr Udovičić.

Kako ističe, pogrešno je i to kada se blaži oblik korone tretira olako pa se mladi naročito, odmah vraćaju fizičkim aktivnostima.

-Čak i blaži oblik daje poremećaje srčanog ritma, i on može ostaviti poremećaje na plućima, jer kovid 19 je sistemska bolest i nikada ne govorimo o bolesti samo jednog organa. Dešava se da pacijent preleži kući, na nogama, uz terapiju koji je dobio u kovid ambulanti, ali to ne znači da može posle 10, 15 dana da se odmah bavi nekim težim fizičkim poslovima. On može da se vrati na posao, ali da obavlja lakše aktivnosti, ali nikako ako je radnik na građevini, da nosi džak od 25 kilograma, ili da diže teži teret, te da bude na nogama 10 sati. Mora se voditi računa o svemu i ništa bez dogovora sa svojim lekarom. Mi uvek govorimo o postkovidu kao tihom ubici, o tome će se tek govoriti, kaže dr Udovičić.

Mladi posebno moraju da vode računa



-Greška je vratiti se sportu i treningu odmah, zato mladi moraju da povedu računa, jer to posebno može biti opasno. Kovid 19 često napada srčani mišić, posebno sprovodni sistem, gde se generišu impulsi za rad srca, i taj sprovodni sistem može da prouzrokuje teže poremećaje srčanog rada, zaključuje dr Udovičić.

Iako virus napada prvenstveno pluća, kovid-19 može napasti sve organe. Srce je često na udaru, te je važno poslušati savete lekara i u određenom periodu uzimati lekove koji će vam pomoći da prevaziđete tegobe.

Prof. dr Predrag Mitrović, kardiolog Urgentnog centra Srbije, nedavno je objasnio šta se preporučuje nakon preležane korone, bez obzira na to da li je klinička slika bila teža ili lakša.

- Preporučuje se acetilsalicilna kiselina jer ona sprečava replikovanje viursa u akutnoj fazi, kao i stvaranje tromba, odnosno bilo kakvu trombozu, ali i smanjuje upalne procese ukoliko postoje. Ovi lekovi su korisni u akutnoj fazi ali i u produženom lečenju jer sprečavaju stvaranje ponovnih trombova ili nakon preležane komplikacije korona virusa, kada su tromboze u pitanju. Nakon preležane korone savetuje se uzimanje ovih lekova, bez obzira na to da li je neko imao teži ili lakši oblik korone. Što se tiče perioda, prema nekim studijama savetuje se uzimati minimum 40 dana, po nekima tri meseca, a neke studije kažu čak i do šest meseci – ispirčao je nedavno za „Blic“ profesor Mitrović.

Kada je srce u pitanju, tokom korone i posle preležane bolesti, najčešće dolazi do poremećaja srčanog ritma, ali i do upalnih procesa. Kod poremećaja ritma može se dogoditi ubrzan srčani rad, tahikardija preskakanje srca…

Ishrana



U zavisnosti od težine kliničke slike, i stanja organizma savetuje se i način ishrane. Nutricionisti objašnjavaju da je važno uzimati izbalansiranu ishranu punu vitamina i minerala.

-Voće, povrće dosta tečnosti, supa, vode…Kako bi se organizmu vratila snaga. Posle kovida ljudi su izmoreni i potreban mi je kvalitetan obrok, dakle ne brza hrana, već zdrava hrana koja obiluje vitaminima. Jedite kuvano jelo, ne preskačite obroke, možete imati i nekoliko obroka u toku dana, ali u manjim porcijama, kaže za „Blic“ nutricionista Ivana Nikolić.

