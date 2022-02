NAJVEĆA ZABLUDA O STELT OMIKRONU! Doktor Šekler raskrinkao MIT o virusu, pomenuo i NATO bombardovanje

Ovo je najveća zabluda o stelt omikronu!

Virusolog i mikrobiolog dr Milanko Šekler pričao je o stelt omikron soju i korona brojkama u Srbiji.

On je najpre objasnio šta je najveća zabluda vezana za stelt omikron i podsetio odakle Srbi znaju ovu reč.

"Popularno nazvani stelt je jedna od podvarijanti omikrona, pogrešan je to pomalo naziv, jer stelt je kod nas u jezik ušao zbog 'nevidljivog' aviona F117A oborenog u NATO bombardovanju, pa svi mislimo da je nevidljiv. Uopšte nije problem da se dijagnostikuje, on se vrlo jednostavno utvrđuje. Problem je što se ova vrsta omikrona teško razlikuje od delte ukoliko pokušavamo to PCR testom da uradimo. Nije problem dijagnostika, ponavljam, kao i kod drugih sojeva. Problem je što tehnika PCR testa kojom je do sada mogla da se odvoji starija verzija omikrona, ne odvaja sadašnju. On nije nevidljiv za testiranje već ne može lako da se razlikuje od omikrona i delte", rekao je on.

Među prvima je govorio da je omikron zarazniji ali da izaziva lakšu kliničku sliku. Dnevno, ipak, premine šezdesetak ljudi. Ali doktor Šekler je ponovio da stoji iza svog stava i objasnio matematiku.

"Stojim ja iza toga što sam rekao, svi su to potvrdili, niko ne beži od te činjenice. Svakakvih informacija je bilo, Frankenštajn, mutant, ubiće nas sve... Ali nije tako. Broj preminulih je veliki, ja sam napominjao da će biti novozaraženih mnogo, i samim time i veći broj umrlih iako je virus slabiji. Onda raste i broj umrlih, iz prostog razloga. Kod delte je u bolnicu od novozaraženih moralo 6-8 odsto. Sada je potreba za hospitalizacijom kod jednog procenta", rekao je on.

"Ali jedan procenat od 20.000 je 200. A šest, sedam od 5.000 će biti 350. I to se prikuplja svakog dana. U bolnicama jesu blaži slučajevi, ali to su vakcinisani. Za nevakcinisane, starije, hronično bolesne i imunokompromitovane, dijabetičare ili srčane bolesnike, vrlo lako će se iskomplikovati i dovesti do upale pluća ili potrebe za kiseoničnom potporom", rekao je on.