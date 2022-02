ALEKSA JE PRE NEKOLIKO MESECI DOŽIVEO VELIKU TRAGEDIJU: Ovo je mogući RAZLOG ODLASKA mladog Kruševljanina od kuće

Posle 43 dana bez traga i glasa, juče je pronađen Aleksa Stanković (21) iz Kruševca, na sreću živ i zdrav. Mladić je 28. decembra otišao od kuće bez pozdrava i sve ovo vreme nikome se nije javljao, njegova majka i policija su danima tragali za njim u strahu da se nije dogodilo ono najgore, iako je bilo naznaka da je možda otišao u inostranstvo da radi.

Šta raditi u slučaju nestanka osobe? Posle koliko vremena zakon dozvoljava da se prijavi nestanak i da krene opsežna potraga? Brojnih nerešenih slučajeva i dalje ima, kakve su njihove sudbine? Na koji način je pomogao Registar nestalih lica Srbije?

Gosti večerašnjeg Usijanja bili su Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina, Igor Jurić, osnivač Fondacije "Tijana Jurić" i Gordana Mišev, ekspert za bezbednost.

- Slučaj je specifičan po tome što je dečko sam najavio odlazak. Uzeo je dokumente i rekao je da će ići da radi u inostranstvo. Ono što je još specifično je i to da smo konstantno dobijali poruke, ljudi koji su ga videli, vrlo tačni opisi, recimo vozač na liniji 70 koji nam je do detalja sve opisao, kako se ponašao, kako je radio. To je bio jak trag da je Aleksa živ. Ljudi su pokazali ogromnu svest i empatiju, i pomogli da se Aleksa nađe - rekao je Igor Jurić .

- Nismo želeli da je zovemo danas, sutra ćemo je kontaktirati. Trenutno je u lošem zdravstvenom stanju. Moram da kažem da je zaista teško podnosila celu situaciju. Ne možemo da govorimo o Aleksinom nestanku.

Jurić je otkrio da treba uzeti u obzir i da je Aleksa izgubio oca samo nekoliko meseci pre nestanka i odlaska od porodice.

- Aleksa je preživeo porodičnu tragediju. Naime, otac mu je umro nekoliko meseci pre njegovog odlaska - otkrio je Jurić.

Jurić dodaje i to da ga je iritiralo to što se Aleksa nije javljao majci, koja je mnogo brinula.

- Jako me je iritiralo to što nije hteo da samo javi majci da je živ - dodao je Jurić.