'SRAM VAS BILO, ŽENTURAČE!' Ljudi gledaju snimak iz Rakovice i BESNE: Neverovatno šta rade ove dve gospođe (VIDEO)

Gde će im duša?!

Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kom se vide dve žene koje su ukrale psa iz parka.

Snimak je podelila Ljubica Peković, devojka čiji je pas takođe ukraden pre sva meseca, ali od njega nažalost još uvek nema ni traga ni glasa.

Kako je napisala, žene su ukrale kucu mešanca maltezera i vestija čiji je vlasnik jedna baka već tri i po godine. One su prišle psu ispred Kapitol Parka u Rakovici, uzele ga, a zatim su sele u auto i pobegle.

U opisu objave Ljubica je napisala:

Obratite pažnju! Ove dve žene su danas ispred Kapitol Parka u Rakovici ukrale kucu, mešanac maltezera i vestija! Kuca je živela sa bakom srećno 3 i po godine i bila joj jedini prijatelj. Molim vas da podelite ovaj snimak kako bi se digla svest ljudi i kako bi ove LOPOVE mogli da prepoznamo. Zaslužile su javno da budu osramoćene! Nakon sto su uzele psa sele su u auto i pobegle!

Pogledajte kako izgledaju žene koje su ukrale psa!

Mnogi sugrađani osudili su ovaj potez žena uz komentare:

- Da lì je ovo moguće!! Kakvi đavoli slobodno hodaju zemljom!!! Kad su matore ovakve, šta misliš kako li su decu vaspitale...

- Ženturače odvratne, kako sa toliko godina u du.etu niste naučile da ne sme da se krade, da je to živo biće i nečiji član porodice. Olosu ljudski.

- Toliko je napuštenih i samih napaćenih kuca i maca koje vape za toplim domom i malo ljubavi,a vi kradete tuđe. Sram vas bilo. Treba vas javno pokazati i debelo po džepu kazniti.

- Sramota užas tako su meni ukrali mićka i vraćen je, a ti ljudi što kradu si monstrumi, samo su neke reakcije besnih ljudi.

Podsećanja radi, Ljubici Peković ukraden je pas rase "kane korso" koji se zove Ares. Pas je ukraden na beogradskom hipodromu gde Ljubica iznajmljuje štalu za konja.

Inače, Ares je prepoznatljiv po tigrastim šarama na telu kao i po tome što mu je desno uvo savijeno ka glavi, dok levo stoji uspravno.

Za pronalazak svog voljenog Aresa, ova devojka je na početku potrage, ponudlia 1.000 evra za onog ko ga nađe, međutim, kako se priča raširila putem društvenih mreža tako su se ljudi masovno javljali i nudili razne usluge koje će pokloniti onom ko vrati psa Ljubici. Tada se u potragu za psom, uključila i supruga našeg poznatog fudbalera Milana Borjana, Snežana, koja je obećala da će nalazaču obezbediti produženi vikend na Zlatiboru.

Ljubica se tada oglasila na društvenim mrežama i poslala dirljivu poruku u nadi da će pronaći svog voljenog ljubimca.

- Znaš, mnogo toga su mogli da nam uzmu, ali sećanja ne mogu da ukradu ni meni ni tebi, je li da? Ne mogu da nam uzmu one vožnje na pedalini na Zlatiboru, deljenja pljeskavice kada ti pojedeš sve pa moramo po novu i kupanje na zlatiborakim jezerima. Ni one duge šetnje, maženje, igranje sa štapom koji nikada nisi naučio da vratiš. Jahanja satima po livadama Zlatibora, Košutnjaku...to si najviše voleo. Nedostaješ mi, znaš? I ti i ona tvoja balava njuškica zbog koje sam morala da se presvlačim 5 puta dnevno, tvoj tužni pogled kada te ne mazim, vrckava guza i medveđe šapice. Od svega mi najviše fali ono tvoje krivo desno uvce za koje su govorili da ne bi trebalo tako, a meni je baš takvo bilo savršeno. Svima nedostaješ, pričamo o tebi, i tražili smo te svuda, znam da osećaš to. Da sam samo znala da je poslednji put, ne bih prestajala da te grlim. Ti ljudi što su te uzeli, ma sigurno si im se baš svideo, brinu o tebi je li da? Tešim se jer ne mogu da prihvatim da si tužan, gladan i da ti je hladno. Hvala ti što si me naučio da ne treba da želim ništa novo, već da je najbitnije da ne izgubim ono što imam i volim. Srešćemo se ponovo, obećavam, ti debeljko.. makar negde slučajno. Ni ti ne odustaj, drži se i nemoj da si tužan, znaš kako smo se igrali kada ja kao cvilim, a ti se baciš preko mene i počneš da me ližeš, seti se toga. Nikad ti nisam dala da cviliš i govorila sam ti kroz šalu da si opasan pas. Možda sam tako i trebala da te učim...da te nisam razmazila toliko ne bi mogli da te uzmu, a ja sam te učila da veruješ svima i da se raduješ svemu.. Izvini mazo i da, činija ti je puna hrane, čekaće te. Možda te vrate ako vide koliko nedostajemo jedno drugom... videće ti u očima. Volim te. - napisala je Ljubica.

Nažalost, Ares još uvek nije pronađen, ukoliko neko prepozna Aresa može se javiti Ljubici.