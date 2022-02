APSOLUTNI HIT! Priča beogradskog taksiste ostavila SVE U ŠOKU! Evo kako je vlasnik vozila - NI KRIV, NI DUŽAN nagrabusio!

Problemi s divljim taksistima nikad ne prestaju, a taman i kad im se nekako stane na put, oni nađu rupu u zakonu i način da prevare sistem.

Tako je vlasnik jedne rentakar agencije iz Beograda ispričao slučaj prevare u čiji je vrtlog uvučen, pa je tako ostao - bez vozila!

- Osobi, fizičkom licu, izdao sam auto na mesec dana. Popunili smo ugovor, sve što zakon nalaže, ispoštovana je procedura, ostavio mi je podatke, lična dokumenta na uvid.

Međutim, kasnije saznajem da je on taksirao na divlje i da za obavljanje te delatnosti nema dozvolu u našem gradu - rekao je on i ispričao kako je prevarant pukom slučajnošću uhvaćen.

- Devojka ga je zaustavila na Slaviji, odvezao ju je do Beton hale i to joj naplatio 2.200 dinara! Njoj je to, naravno, zvučalo mnogo, nije se pobunila, nego je odmah sve prijavila komunalnoj miliciji. Oni su došli na lice mesta, ustanovili da vozač koji je iznajmio auto nema dozvolu za taksiranje u gradu Beogradu, a da je vozilo iznajmljeno - priča naš sagovornik i dodaje da izvršilac ima svoje taksi-udruženje u Apatinu, ali da je taksiranjem u drugom gradu gde nema dozvolu on u prekršaju.

- Taksirao je u gradu u kom nema licencu. E sad, šta je caka... Njegova prekršajna prijava je između 20.000 i 40.000 dinara, i to je to od njegove odgovornosti. S druge strane, ja sam kao pravno lice, odnosno treće lice koje nema podatak da se on time bavio, ubačen u vatru jer je moje vozilo zaplenjeno i sad treba da dokazujem svoju nevinost. Nisam znao da se time bavi, a snosim najveću odgovornost - navodi sagovornik.

Auto mu je, kaže, zaplenjen, a šifra delatnosti mu je iznajmljivanje vozila. Sada je, objašnjava, u najlošijoj poziciji, jer ovakav slučaj nije zakonski regulisan. - Nisu zaštitili nas kao rentakar agenciju, a uzeli su mi auto na mesec, dva, tri... i preti mi i trajna zaplena!

Mesečno sam samo od tog auta od 500 do 1.000 evra u gubitku, a gde je registracija koju moram da platim, amortizacija ako se auto ne upali u mesec dana, nov akumulator kad se upali...

Vozilo propada kad stoji, posebno ako nije garažirano - priča naš sagovornik, koji je mišljenja da je zakon nekako morao da ga zaštiti. Jedino što mu preostaje je da ide na sud i tuži izvršioca, a da li će dobiti natrag auto, to je odluka suda.

Autor: