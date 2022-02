SMRT NASTUPA VEĆ POSLE 2 NEDELJE! Dr Kapulica o simptomima opake groznice koja je STIGLA U EVROPU: UBIJA SVAKOG DRUGOG OBOLELOG

Bolest je klasifikovana kao potencijalna pandemija i nalazi se na listi prioriteta SZO, pored ebole i denga.

Agencije su objavile da su u Velikoj Britaniji otkrivena dva slučaja Lasa groznice i to među putnicima koji su bili u Zapadnoj Africi. Pošto se radi o smrtonosnoj bolesti, službe u Engleskoj su odmah reagovale.

Koliko je lasa groznica zapravo infektivna?

Mikrobiolog prof. dr Nada Kuljić-Kapulica ističe da je reč o jednoj od vrlo ozbiljnih virusnih bolesti koja ima endemski karakter.

- To znači da je ova bolest prisutna samo na određenom području. Ono što je posebno karakteristično jeste to da je bolest visoko kontagiozna i ima smrtnost od 20 do 40 odsto – kaže dr Kapulica.

Lasa groznicu često prate nespecifični simptomi, a posebno je opasna za trudnice.

- Ona se može uporediti sa ebolom, pošto je jedan od znakova u razvijenoj kliničkoj slici bolesti i izdašno krvarenje iz unutrašnjih i spoljašnjih organa, a prethodno sledi jedan period kod obolelih koji je totalno nespecifičan: visoka temperatura, slabost, gubitak apetita... – objašnjava dr Kapulica i dodaje da se bolest može prenositi u kontaktu sa drugim osobama.

Simptomi i znakovi

Inkubacija traje pet do 16 dana. Simptomi započinju postupno napredujućom temperaturom, slabošću, malaksalošću i probavnim simptomima (npr. mučninom, povraćanjem, prolivom, disfagijom, bolovima u želucu); mogu se pojaviti simptomi i znakovi hepatitisa. U sledeća tri do četiri dana simptomi napreduju do prostracije s grloboljom, kašljem, bolovima u prsima i povraćanjem.

Bolovi u grlu se pogoršavaju tokom prve nedelje; na tonzilama se može pojaviti sloj belog ili žutog eksudata, koji se često stapa u pseudomembranu. Šesdeset do 80 odsto bolesnika ima sistolički krvni pritisak <90 mmHg, uz pulsni pritisak <20 mmHg, a moguća je i relativna bradikardija.

Kod 10 do 30 odsto bolesnika se pojavljuje otok lica i vrata i edem. Zaraženi ponekad imaju tinitus, epistaksu, krvarenje iz desni i mesta vađenja krvi, makulopapularni osip, kašalj . Kod 20 odsto bolesnika dolazi do gubitka.

Kod onih koji se opravljaju dolazi do slabljenja simptoma; pacijenti na samrti često upadaju u šok, delirijum i ponekad generalizirane konvulzije. Katkad dolazi do perikarditisa. Težina bolesti se procenjuje prema stepenu temperature

Zbog opasnosti od infekcije, posebno kod bolesnika s hemoragičnom groznicom, sa kulturama se mora rukovati samo pod erama biološke bezbednosti 4. nivoa RTG slika grudnog koša se radi ako se sumnja na zahvatanje pluća, može pokazati bazalni pneumonitis i pleuralne izlive.

Prognoza, lečenje i prevencija

Do oporavka ili smrti obično dolazi 7 do 31 dan (prosečno 12 do 15 dana) nakon početka simptoma. Do smrti dolazi u 16 do 45odsto U trudnoći je bolest jako izražena. U trudnica ili žena koje su rodile mesec dana pre zaraze smrtnost iznosi 50 do 92 odsto. Kod većine trudnica dolazi do pobačaja

Ribavirin može smanjiti smrtnost i do 10 puta ako se s primenom započne prvih 6 dana. Sve bolesnike sa nivom AST–a ≥150 j./ ml treba lečiti IV ribavirinom u dozi od 30 mg/kg primenjenoj odjednom, nakon čega se daje 16 mg/kg 4×/dan tijekom 4 dana, pa 8 mg/ kg 3×/dan idućih 7 dana. Veoma teškim bolesnicima se kao dodatno lečenje može dati plazma protiv Lasa groznice.

Iako je infekcija karakteristična za afrički kontinent registrovana u Evropi, lekari poručuju da nema mesta panici, ali ima za oprez i kontinuirani nadzor nad onima koji su infektivni kako bi se isključila mogućnost prenošenja.