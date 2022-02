MILORAD KOMRAKOV O UPOZORENJIMA VELIKE DOKTORKE! DR DANICA GRUJIČIĆ: Korona izaziva haos u celom organizmu!

Nedavno je na sednicama Predsedništva i Glavnog odbora Srpske napredne stranke jednoglasno predložena za prvu na listi na parlamentarnim izborima 3. aprila 2022. godine. Stranka će izaći na izbore sa listom "Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve".

- Osoba koju zna čitava Srbija, ceo narod, jedan od najvećih stručnjaka u Evropi i u svetu, osoba koja je spasila desetine hiljada života, i koja nesumnjivo može da iznese sve one vrednosti za koje se borimo, istakla je, obrazlažući ovaj predlog naprednjaka, premijerka Srbije Ana Brnabić.

Žena, zmaj, kako je nazivaju neke kolege, stručnjak čije se mišljenje uvažava, lekar koji ne može bez svoje bolnice i operacione sale, izvanredan dijagnostičar, i nadasve, dobar čovek – to su vrline ove srpske lekarke koja je omiljena u narodu!

Profesorka Danica Grujičić objavila je na svom Fejsbuk nalogu, 24. avgusta 2020. godine, da je zaražena virusom korona.

– Nažalost i ja sam pozitivna na kovid! Hvala svima na porukama i rečima podrške, dobro sam, najgori period je prošao ostao je još određeni period izolacije, i nadam se da sam vrlo brzo ponovo u belom mantilu na svom radnom mestu. Čuvajte se! Posebno želim da skrenem pažnju mojim pacijentima i generalno svim onkološkim pacijentima (pogotovo onima koji su u procesu primanja terapije), većina ljudi će proći sa malim ili neprimetnim simptomima, ali ljudi koji imaju sistemske bolesti i narušen imuni sistem moraju se posebno čuvati. Iz-begavajte velike skupove i gužve, porodice onkoloških pacijenata takođe posebno molim da vode računa o svojim najmilijima! Čuvajte se! – napisala je doktorka Grujičić na svom profilu.

– Imala sam laku kliničku sliku, jedno popodne sam imala temperaturu. Morala sam da se izolujem zbog kolega i pacijenata i zaista sam bila disciplinovana. Bukvalno sam ležala sve vreme prema preporukama kriznog štaba, SZO, dva grama vitamina C, vitamin D i uzimala sam dva puta dnevno diklofenak jer mi je to pomagalo da se bolje osećam – opisala je svoj susret s koronom dr Grujičić 4. septembra 2020. godine.

Kazala je i da nije uzimala antibiotike i da se ne preporučuje uzimanje antibiotika kad imate tako blagu kliničku sliku. Uputila je i savet posebno mladim ljudima da onog trenutka kad osete da ih lomi, kad imaju tu temperaturu 37 sa nešto, kako je rekla, „zakopaju se u krevet“ i leže nedelju dana i obavezno se jave svom lekaru opšte prakse.

– Šta je problem kod kovida? Sistemska reakcija, napada praktično sve organe u organizmu. I mislim da je to bio najveći razlog što je veliki broj mladih završio na respiratoru – smatra dr Grujić.

Preporučuje i da je veoma važno nošenje maski, obavezna higijena ruku i svakodnevno kupanje i da je to standard.

Grujičićeva ne očekuje novi talas pandemije ako se budemo pridržavali mera, raduje se što vidi da sada veći broj ljudi zaista sluša preporuke Kriznog štaba.

– Ako nastavimo ovako da se ponašamo u narednih godinu, dve, tri dana, izgubiće se bliskost među ljudima.Mi smo narod koji voli da se zagrli, poljubi, rukuje, to se mora vratiti.Da li će se to postići tako što ćemo dobijati antivirusne lekove, vakcinu, ili će prokuženost čitave populacije biti takva da više niko neće ni imati neke simptome, to ostaje da se vidi – ocenjuje dr Danica Grujičić i naglašava da se moramo navići da živimo s kovidom jer ćemo se svi pre ili kasnije zaraziti. Danica Grujičić rekla je da kovid 19, iako je respiratorna infekcija, izaziva buru u čitavom organizmu.

Ona je rekla da bez državnog zdravstva ne bismo mogli da se izborimo sa koronom.

– Bez obzira što raste broj pozitivnih, ima masa onih koji nemaju simptome. Ono što mi ne znamo je ko je taj koji ima u svom ždrelu i nosu viruse i može zaraziti 100 ljudi, a ko nema – rekla je ona.Prema rečima Grujičić, ceo organizam odgovara na infekciju i izaziva buru u organizmu gde čitav organizam učestvuje u bolesti.

Kako je rekla, od 1.000 pacijenata samo sedam je imalo antitela, te je jasno da kao društvo nemamo imunitet na kovid 19.

– Može da vam se ne sviđa Vučić, ali on je institucija. Mislim da je potrebno da poštujemo državu. Mi se nalazimo u vanrednoj situaciji, jer imamo veliki broj zaraženih koje moramo da zbrinemo.Daj, nosite te maske... – rekla je ona.

Kako je istakla, one koji rade u kovid bolnicama treba nagraditi, te da ne misli da ljudi gube poverenje u lekare.

– Sluša se struka. Vidite da se ceo svet tako ponaša da se odluke donose iz dana u dan – rekla je dr Danica GrujičićGrujičić.

Direktorka Insituta za onkologiju i radiologiju Srbije dr Danica Grujičić primila je, oktobra prošle godine, prvu dozu vakcine Sputnjik V koja je proizvedena na Torlaku u Beogradu.

Grujičić je izrazila zadovoljstvo zbog toga što Srbija proizvodi vakcine protiv kovida 19 i rekla da je čekala ovaj trenutak da se vakciniše prvi put.

- Sedam godina Ministarstvo zdravlja razmišlja o „Torlaku” i pričamo koliko je neophodno da se obnovi i da ne zavisimo ni od koga, kako bismo postali vakcinalno suverena država. Srbija sada ima vakcinu za koju su nam licencu dali naši prijatelji iz Rusije - rekla je Grujičić.

Dodala je da je ponosna, jer je ovo početak obnove Torlaka.

- Institut postoji 100 godina i konačno će se završiti sa antivakcinalnim pričama”, rekla je ona.

Zamolila je sve, a posebno mlade, da prime Torlakovu vakcinu jer je pouzdana i kvalitetna i poručila da će mladi biti slobodni, jer vakcina štiti od respiratora i teških oblika bolesti. Istakla je da je ova vakcina „em ruska, em naša”.

Proizvodnja vakcine Sputnjik V u Srbiji je počela 4. juna 2021. godine. Za sada je proizvedeno oko 1,5 miliona doza, obe komponente.

Više osobina novog virusa kovida 19, kao i klinička slika obolelih, navode na zaključak da je on veštačkog porekla, izjavilaje prof. dr Danica Grujičić, v.d. direktora Instituta za onkologiju i radiologiju. Uverena je, kako je rekla za Sputnjik, 29.04.2020. godine da to znaju i strane obaveštajne službe, samo je pitanje da li će neko to objaviti. Ističući da nije ni infektolog ni virusolog, dr Danica Grujičić navodi da kao kliničar i lekar koji se 40 godina bavi kurativnom medicinom, smatra da ponašanje virusa korona i njegovo nepredvidivo delovanje na obolele vidi kao, u najmanju ruku, čudno. Ona podseća da je i francuski nobelovac Lik Montanje rekao nešto slično, „a on je virusolog i zna bolje od mene“.

- Virus korona se neverovatno lako prenosi za kapljičnu infekciju. Čudno je i da se tako brzo širi. Indikativno je i da su Kinezi pronašli da napada i centralni nervni sistem. Našli su ga u centru za disanje u produženoj moždini. Nije uobičajeno ni što naglo može da dođe do pogoršanja toka bolesti, kao i što je potpuno nepredvidivo da li će čovek imati simptome ili ne -obrazlaže dr Grujičić.

Neobično joj je, kaže, i da recimo snimci pluća onkoloških bolesnika umeju da izgledaju mnogo gore nego snimci obolelog od kovida 19, pa opet ovi prvi nisu za respirator.Ništa manje je za nju čudna i iznenađujuća činjenica da virus toliko dugo opstaje na metalu.

- Virus je intraćelijski organizam. A ćelija ne može da opstane sama. Nešto u tom virusu održava tako dugo ćeliju živom i van organizma, a to nije prirodno - napominje sagovornica Sputnjika.

Piše: Milorad Komrakov