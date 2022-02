'PRESTANI DA ŠALJEŠ LJUDE DA ME UBIJU!' Staljin pokušavao da likvidira Tita, ovaj mu zapretio i UĆUTKAO GA ZAUVEK

Jedna od najmisterioznijih stvari vezanih za odnos sovjetskog lidera Josifa Vasioronovića Staljina i Josipa Broza Tita odnosi se na navodne pokušaje ubistva jugoslovenskog lidera od strane SSSR­-a, a legende kažu da su izvedena čak 22 neuspela atentata.

Ono što mu je Broz jednom prilikom poručio ućutkalo ga je zauvek, i u istoriji će ostati upamćeno pismo kojim je Tito rešio da se odbrani i istovemeno zapreti Josifu Staljinu.

"I consider it completely unimportant who in the Party will vote, or how. But what is extraordinarily important is this - who will count the votes, and how"



Joseph Stalin pic.twitter.com/Zub3NqqU51