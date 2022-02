20.000 EVRA ZA KUPOVINU STANA ILI GRADNJU KUĆE: Stižu nove državne pare!

Zajedno sa kolegama iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i kolegama iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dogovaramo poslednje detalje Uredbe koja će uredjivati pravo na novčana sredstva države pri kupovini stana ili izgradnji kuće, a po osnovu rođenja deteta, objavio je ministar finansija Siniša Mali na svom Instagram profilu.

- Želimo da napravimo takve kriterijume da što više građana može da ostvari ovo pravo, s obzirom na to da nam je važno da dalje podstičemo natalitet u našoj zemlji, i da mladi roditelji svoje porodice zasnivaju u Srbiji.

Baš zato, želimo da subvencionišemo i kupovinu stana, ali i izgradnju kuća, u iznosu najviše do 20.000 evra. Ono što već propisuje Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom je da to pravo može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, pod uslovom da prvi put stiče u svojinu nepokretnost na teritoriji Republike Srbije, te da se zahtev može podneti u roku od godinu dana od dana rodjenja deteta. Očekujemo da se u narednih 10 dana Uredba nadje na sednici Vlade RS, tako da će tada biti poznati svi detalji, napisao je ministar.

Podsetimo, o ovoj vrsti pomoći prvi put se javno pričalo u novembru prošle godine. Tada je predsednik Srbije rekao da su najvažnija mera o kojoj se razgovara stanovi i ogromna pomoć, te učešće koje će država bespovratno dati mladim parovima.

Predsednik je rekao da će to biti 10 do 20 hiljada evra direktnog poklona i to će biti direktna motivacija da se što pre izađe iz roditeljske kuće, kao i da će pravo svojine ići na majku.

- To će mnogo značiti mladim parovima koji žele da zasnuju porodice. Kada dobijete 20.000 evra to mnogo znači. I da bismo sprečili različite vrste zloupotreba, pare ćemo vezivati za majku. Smatramo da su ovo veoma važni zadaci pred nam - saopštio je tada predsednik.