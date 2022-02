Zašto roditelji upisuju decu ŠKOLE KOJIMA TERITORIJALNO NE PRIPADAJU? Stiglo više od 2.000 molbi

Produženi boravak, učenje određenog stranog jezika, braća i sestre koji su već upisani, blizina posla roditelja, bezbedno okruženje, samo su neki od razloga zbog kojih se roditelji odlučuju da upišu dete u prvi razred u školi kojoj teritorijalno ne pripada.

Kako saznajemo u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu, osnovne škole su primile 2.258 zahteva, dok ih je lane bilo 2.304.

Prema podacima nadležnih, kao i prošle godine, najviše zainteresovanih "sa strane" ima za upis u osmoletke na Novom Beogradu, koje su dobile 442 zahteva, što je skoro za stotinu manje nego u 2021. godini.

Sledi Zemun (379) i Palilula (376), koja je primila 94 molbe više. Škole na Zvezdari, koje su pre dve godine primile tri puta više zahteva, ove godine su na "kvoti" 106. Sa 104 molbe, OŠ "Milan Đ. Milićević" je najtraženija osmoletka u prestonici.

- Naša škola teritorijalno pripada opštini Voždovac, a graniči se sa Zvezdarom - kaže Toni Milivojević, direktor OŠ "Milan Đ. Milićević".

- Logično je da roditelji podnesu zahtve, ako žive 500 metara od škole, iako im je adresa prebivališta na Zvezdari. Prošle godine smo upisali sedam odeljenja, ali ove to nećemo moći, jer je teško organizovati nastavu. Već imamo prijavljenih učenika za više od tri odeljenja.

Godinama unazad na vrhu liste najpopularnijih škola među budućim prvacima je i OŠ "Josif Pančić". I ove godine, na adresu škole stigao je 75 zahteva za upis, što je nešto manje nego lane.

- Javljaju nam se deca sa Čukarice, Banovog brda, Ceraka, Žarkova - navodi Milan Bajić, direktor OŠ "Josif Pančić".

- Trećina zahteva je za buduće prvake, čija braća i sestre već idu u našu školu. Pored toga, roditelji u molbama kao razloge navode dobru opremljenost škole, jer u svim učionicama postoje video-bimovi. Takođe, bezbednost učenika je na visokom nivou i nije bilo nikakvih incidenata. Izuzetno su zadovoljni radom pedagoško-psihološke službe, a odgovara im i što se uči engleski i francuski jezik.

Škole su u obavezi da prvo upišu decu sa spiska po mestu stanovanja, pa tek posle, ako ostane mesta, ostale. Roditelji će na vreme biti obavešteni da li ima mesta ili će morati da se vrate u najbližu školu.

Među traženim osmoletkama su i OŠ "Jovan Ristić" na Paliluli, OŠ "Lazar Savatić" u Zemunu, OŠ "Dragan Lukić" u Novom Beogradu, OŠ "Drinka Pavlović".

Broj molbi za upis u škole na Rakovici je prepolovljen u odnosu na prošlu godinu, sa 137 na 69, a manje zahteva je podneto i na Čukarici.

U PRVI razred osnovne škole se upisuju deca rođena od 1. januara 2015. do kraja februara 2016. godine, a za prevremeni upis od 1. marta do 1. septembra 2015. godine. Upis počinje 1. aprila i traje do kraja maja.

Prilikom upisa, sekretar zakazuje testiranje kod psihologa ili pedagoga. Potrebna dokumenta su - izvod iz matične knjige rođenih, može biti starija od šest meseci, potvrda o zdravstvenom stanju deteta, dokaz o teritorijalnoj pripadnosti školi, potvrda o pohađanju predškolskog programa.