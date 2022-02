NIJE JEDNO, UPRAVO SE OSTVARUJU OVA JEZIVA PROROČANSTVA? Tiču se i TREĆEG SVETSKOG RATA i raspada sveta kakvog poznajemo

Interesantno je da je nekoliko proročanstava navodno predvidelo rat 2022. godine, pretnje sa istoka, ali i sukobe u drugim zemljama.

Sirene u Ukrajini oglasile su se 24. februara rano ujutru označivši početak ruske ofanzive povodom krize u Donbasu.

Krstareće rakete poletele su, po naređenju predsednika Vladimira Putina, ka vojnim ciljevima na teritoriji cele zemlje, a Centralna vojna komanda Ukrajine saopštila je da je bombardovano nekoliko aerodroma, uključujući Kijev Borispolj, Nikolajev, Kramatorsk, Herson i vojni aerodrom u Harkovu.

Zanimljivo je da je, prema predanjima, čuveni francuski astrolog Nostradamus pričao baš o “pretnji sa istoka” i spominjao rat u Evropi 2022. godine.

Nalik svim proročanstvima Nostradamusa, još jedno je prilično nejasno, ali je proteklih godina korišćeno kao najava Trećeg svetskog rata. Naravno, i pretnju sa istoka nije mnogo teško “uklopiti”, jer je upravo to stav koji zemlje Zapadne Evrope imaju prema Rusiji.

Međutim, pre eskalcije krize u Ukrajini, bilo je tumačenja da se ova Nostradamusova rečenica odnosi na tekuće tenzije između Kine i Tajvana, što je opet moglo da se poklopi sa “pretnjom sa istoka”.

Takođe, i Tarabići su navodno još davno predvideli raspad sveta kakav sada poznajemo, najavivši tada Treći svetski rat.

U proročanstvima Tarabića navodno piše da će se dogoditi treći svetski rat i kako će Srbija proći u tim sukobima istoka i zapada. Navodi se da mi nećemo učestvovati u ratu, ali da ćemo biti leglo stranih obaveštajnih službi. Oni su navodno predvideli i raspad NATO koji je u knjizi nazvan "zapadni kralj". Po zaspisima njihovih predskazanja rešiće se pitanje Kosova i Metohije. Rusija će uzeti Carigrad, a Aja Sofia će ponovo biti pravoslavna bogomolja, kao što je i bila u svom nastanku.

Inače, posebno je interesantno i proročanstvo navodno objavljeno 2015. godine na Svetoj Gori u knjižici nepoznatog autora pod naslovom "Nadolazeće nesreće", koje upozorava na velike sukobe koji u budućnosti čekaju Evropu i svet, a koje su u to vreme prenosili svi mediji.

U vreme ratnih sukoba između Ukrajine i Rusije nije loše podsetiti se šta je tada pisano. Autor teksta se ne zna, a nije jasno ni sa kojim od svetogorskih staraca i monaha je razgovarao. Precizira se samo da je razgovor vođen u septembru 2007. godine.

Ovo je jedan od apokaliptičnih tekstova u duhu hrišćanske tradicije kombinovan sa elementima onoga što su u srpski javni prostor unela Tarabićeva proricanja.

Dakle - čitajte sa kritičkom distancom. A mi ćemo vam preneti ovoga puta samo neke delove...

Evo šta je, između ostalog, navodno zapisano u "Nadolazećim nesrećama":

- Braćo moja, kad sam posetio tog starca počeo sam da govorim o predstojećim događajima. On je shvatio moje namere i rekao da mi to saznanje neće doneti nikakvu duhovnu korist - ja ću samo utoliti grešnu čovekovu radoznalost. Odlazeći od starca sav sam se tresao. Ako se i pola tih događaja stvarno desi, onda može samo jedno da se kaže - TO JE UŽAS!!!

Dalje piše i da je "starac rekao da je bio zadivljen kada je u mladosti pročitao proročanstva Sv. Kozme Etolskog".

- Počeo je da moli Boga (tada još ne shvatajući svu ozbiljnost molitve) da mu otkrije kada će se desiti predskazani događaji. Samo Gospod odlučuje ko je dostojan milosti otkrovenja. Proročanstva g-na Georgija (Đorđa) o sedam ratova, koja je zapisao i širio jedan od braće, pokazala su se istinitim. Svaki od ratova biće suroviji od prethodnog.

Potom se kaže da će u svaki od ratova biti uključivano sve više država i tako će rat zahvatati sve više prostranstva zemljine kugle. Između ratova biće i perioda mira. Stanovništvo država uvučenih u rat moliće Boga za pomoć, ali njihove molitve neće biti uslišene.

- Stanovništvo država koje ne učestvuju u ratu neće urazumiti nesreće njihovih suseda, nego će umesto toga težiti ratu i razaranjima da bi se osvetili svojim neprijateljima. Na kraju će rat zahvatiti čitav svet. Svuda će zavladati glad, rasulo, nesreće, pobune, pljačke i bolesti. Grčka će svoju vojsku dati pod vlast predstojećeg izabranog Cara. Rusija će pretrpeti još jednu provokaciju - napad od strane Gruzije i ovoga puta potpuno će uništiti Gruziju. Nažalost, gubici civilnog stanovništva Gruzije biće zastrašujući. Dok Rusi budu ratovali u Gruziji, Ukrajinci, podsticani od strane Amerikanaca, takođe će početi grubo da provociraju Rusiju - naveo je taj starac 2007. godine i dodao: - Rusi će veoma brzo pobediti Ukrajince (preciznije rečeno, malo će ko od Ukrajinaca pristati da ratuje sa Rusima) i biće rado dočekani od strane stanovništva ukrajinskih gradova. Iznad Ukrajine i Crnog mora prvi put će se desiti vazdušne bitke između Rusa i Amerikanaca, a Rusi će neprikosnoveno pobediti.

Prorok je kazao i da će u Turskoj početi diktatura i da će se Kurdi će se podići na ustanak i da će nastupiti svetska ekonomska kriza...

... U Grčkoj će za nekoliko nedelja pasti vlada, a mi ćemo na izbore. Onda će nas napasti hunta koja vlada u Turskoj. Kada se dese ovi događaji upamtite dve stvari: nikada ne izdajte i nikada se ne odrecite Hrista i otadžbine.

Crno more postaće Rusko jezero nakon što bude osvojena Turska, navodi se u tom proročanstvu, i ističe da će Turci prvi osetiti tajno rusko oružje. Piše kako će u nekom periodu Rusi osvojiti Finsku, Švedsku i Norvešku. - To će se desiti zato što će, iako te zemlje formalno podržavaju neutralnost, baš sa njihovih teritorija biti nanet prvi ozbiljan udar po Rusiji, čije žrtve će biti civilno stanovništvo. Kazna koja će zadesiti te zemlje užasnuće čitavo čovečanstvo - prenosili su svojevremeno mediji:

- Zatim će Rusi ući u Poljsku, Češku, Slovačku, Rumuniju i Moldaviju. Stanovništvo pravoslavnih balkanskih zemalja zaključiće savez sa Rusijom. To će biti Srbi i Rumuni, ali ne Bugari. Posle toga Rusi će krenuti na jug da pomognu svojim saveznicima - Arapima, posebno Irancima - u ratu sa Amerikancima.

Do tada će posle žestokih borbi, pisali su mediji poyivajući se na "Nadolazeće nesreće", Amerikanci zavladati čitavom obalom Irana, ali neće moći da prodru u dubinu zemlje jer će se Persijanci očajnički suprotstavljati:

- Rusi će preći po čitavoj Persiji i poraziti američko-natovske trupe. Zatim će upasti u Irak, Siriju, Jordan, Liban, Kuvajt i na kraju u Izrael. U to vreme SAD i Izrael pokušaće prvi put da primene nuklearno oružje, ali će ih Rusi neutralisati. To će izazvati prekide energije i komunikacija u čitavom svetu. Zatim će Rusi ući u Egipat i zauzeti Suecki kanal. Tokom ofanzive na Bliskom Istoku ruske trupe proći će kroz Grčku, ali Grčkoj neće naneti ni najmanju štetu.

Ta sposobnost da na velika rastojanja brzo premeštaju trupe, velike po brojnom sastavu, biće značajna prednost Rusa, navodno je kazao svetogorski monah, i objasnio: - To će biti moguće zahvaljujući letelicama nove, nepoznate konstrukcije, koje liče na leteće tanjire. Zatim će Rusi ući na Balkan da pomognu Srbima protiv "natovaca" koji ih napadaju, a takođe i muslimanskih i katoličkih balkanskih država, i pobediće.

Ruse će slomiti i primorati ih da podele svoje snage samo jedna stvar - izdaja Kineza. Iako će u početku Kina biti na strani Rusije, nakon izvesnog vremena sablaznivši se najvećim u istoriji podmićivanjem - vlašću nad teritorijom čitavog Sibira, Kinezi će povući svoje trupe, i što je još gore omogućiće trupama saveznika da Rusima nanesu udarac s leđa, piše između ostalog u navodnom proročanstvu koje se u celosti može naći na mnogim portalima.

