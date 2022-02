SRPSKI ATSROLOZI OTKRIVAJU: Kakva je astro prognoza rusko-ukrajinskog sukoba - ZELENSKI JE VLADAR IZ SENKE, PUTIN JE ČOVEK KOD KOGA NEMA PRAŠTANJA!

Zapanjujuće prognoze srpskih astrologa!

Ružica Kralj navodi da je Vladimir Putin takav čovek da kod njega nema praštanja.

- On i Bajden su karmički i sudbinski povezani, i moraju da odrade jednu veliku stvar, a to je primirje. Ja ne verujem da će doći do rata, a ovi sukobi neće trajati duže od maja, juna - kaže Kralj.

Kako je dodala, Zelenski sve što radi, radi iza leža i senke, što se Putinu ne dopada.

Goca Dragišić objašnjava da jojs e trenutna situacija nikako ne dopada, kada je u pitanju Vladimir Zelenski.

- On je čovek koji je negde vrlo, sve ovo što se dešava, imao nametnuto. On je trebao da ostane da radi ono što je završio. Poslednje dve godine za njega bile su izuzetno teške. Ja naredna dva meseca vidim kao kritična za njega, mogao bi da, ili ima suicid, da ga ubiju, ili da država propadne skroz - rekla je Dragišić.

Srđan Stojić objašnjava da će Zelenski imati problem naredna dva meseca, jer su mu, kako objašnjava planete u nezavidnom položaju.

- Milošević je imao mesec u Lavu, Kralj Aleksandar je imao Mesec u Blizancima... - dodao je Stojić.

Kako objašnjava, američki meseci imaju novac, bogatstvo, prosperitet, što je predodređeno zvezdama.

- Vidi se da će narod u Ukrajini stradati - kaže Stojić.

Kako objašnjava savremena Rusija sada ima Mesec u Suncu, što je prouzrokovalo ovakvu situaciju.

- Rusija i Ukrajina bi mogle da se dogovore, imaju taj apsket - dodao je Stojić.

