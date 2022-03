'AKO DOĐE DO NUKLEARNOG RATA, NIKAKAV JOD NEĆE POMOĆI' - Stručnjak za nuklearnu energiju odbacio mogućnost da kapa od aluminijumske folije i kalijum jodid štite od zračenja

Na društvenim mrežama, u kafićima, na ulici, u apotekama, razgovara se o potencijalnoj nuklearnoj opasnosti, a shodno s time, razgovara se i o mogućim načinima za "preživeti". Zbog toga, kupovanje kalijum jodida tek je početak onoga što je počelo da se događa u našem neposrednom okruženju.

Upravo smo tu reč stavili u navodnike, jer kako nam je ispričao Tonči Tadić najveći stručnjak za nukelarnu energiju iz Laboratorija za nuklearnu fiziku pri Insitutu Ruđer Bošković, "preživeti nuklearnu eksploziju zavisi o sudbini, odnosno o tome gde je bomba pala" - prenosi Slobodna Dalmacija.

- Ako nuklearni rat bude objavljen onako kako Bog zapoveda nikakav jod neće pomoći - kaže nuklearni fizičar Tonči Tadić i dodaje:

"Da na neku zemlju, padne neka bomba, to je razaranje. Dva kilometra od mesta pada bombe imate spaljenu zemlju i ljude, na četiri kilometra ljudi više ne postoje - isparili su, zgrade su spaljene na 20 do 200 kilometra, zavisno o visini eksplozije ne rade auti, inkubatori, pejsmejkeri, dakle niko vam ne može pomoći jer ne mogu nikako doći do vas, a niti im vi možete ikako javiti, jer telefoni ne rade - upozorava Tadić.

On navodi da u slučaju eksplozije koja je relativno blizu, javljaju se opekotine trećeg stepena.

- U tim slučajevima aspolutno je nebitno jeste li popili jod - napominje on.

Strah od zračenja

Nuklearna bomba nije jedino čega se naši sugrađani boje, ali radijacija jeste.

U razgovoru sa ljudima i čitajući komentare na društvenim mrežama, može se prepoznati još jedan fenomen, a to je kupa od aluminijumske folije koja bi trebalo da zaštite od zračenja.

Na to Tadić kaže da je aluminijum jedna, a olovo druga stvar. Takođe, treba upozoriti i na to da kape od aluminijumske folije štite glavu jedino od hladnoće.

- Aluminijumska folija štiti od alfa zračenja, a toliko štiti i običan komad papira - kazao je on.

Tadić je objasnio i da je jasno da postoji određeni strah od radijacije, ali da se on neće rešiti jodom, jer osim što se ne može kupiti bez recepta, za njegovu podelu u slučaju nesreće je zadužena država.

- Deliće se prema prioritetu, prvo trudnice, mala deca, mladi ljudi i to je to, jer za starije od 40 godina on nema nikakvog efekta - napominje Tadić.

On navodi da ako nuklearna bomba padne u Budimpešti će se primetiti, ali i da nikome neće biti ništa ako padne u Velikoj Kanjiži.

Autor: