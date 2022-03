STIŽE NAM PRAVA BABA MARTA: Sneg u većem delu Srbije, temperature i do 10 stepeni niže od proseka

Baba Marta nas sutra vraća u zimu, a otopljenje možemo da očekujemo tek sredinom meseca, najnovija je prognoza meteorologa Đorđa Đurića.

Kako Đurić navodi, u toku današnjeg poslepodneva će oblačnost sa juga doneti južnim i jugozapadnim predelima Srbije kišu, planinama sneg, a tokom večeri sneg se očekuje i u nižim predelima ovih delova Srbije.

U toku večeri i noći će se padavinska zona širiti i na centralne predele Srbije. Maksimalna temperatura biće danas od 5 do 9, u Beogradu do 7 stepeni.

- Posleveoma blagog februara, koji nije imao prave zimske karakteristike, od sutra nas očekuje Baba Marta, koja će nas podsetiti na to da je kalendarski i dalje zima, pa se narednih dana sneg očekuje u većem delu Srbije, a temperature će narednih 7 dana biti za 5 do 10 stepeni niže od proseka za ovo doba godine - ističe meteorolog.

U nedelju će Srbija biti pod uticajem ciklona sa južnog dela Jadrana i on će području Srbije donositi oblačnost, ali i vlažnu vazdušnu masu sa padavinama, dok će istovremeno sa severa i severoistoka uslediti dodatni prodor hladnije vazdušne mase.

- U većem delu Srbije biće oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, samo će na severu Vojvodine biti suvo. U brdsko-planinskim predelima očekuje se povećanje snežnog pokrivača za 10 do 20 cm, a formiranje snežnog pokrivača očekuje se ponegde i u nižim predelima Srbije i na širem području Beograda, naročito u višim delovima grada. Maksimalna temperatura u većem delu Srbije biće od 1 do 5 u Beogradu do 2 stepena. Duvaće i jak istočni vetar, pa se u planinskim predelima očekuju nanosi i smetovi. Dobra vest je da će vetar uveče biti u slabljenju. U Srbiji sledeće sedmice očekuje se veoma hladno za ovo doba godine - navodi Đurić.

Od ponedeljka do četvrtka biće umereno do pretežno oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, a ponegde se očekuju i padavine pljuskovitog karaktera. U brdsko-planinskim predelima očekuje se dalje povećanje snežnog pokrivača, a povremeno formiranje snežnog pokrivača očekuje se i u nižim predelima Srbije, naročito u južnim i zapadnim predelima. Od utorka na severu Srbije suvo, naročito na području Vojvodine. Maksimalna temperatura od ponedeljka do srede od 2 do 6 stepeni, u Beogradu do 4.

Od četvrtka će nad Srbijom uslediti stabilizacija vremena, pa se očekuje suvo, ali ostaje i dalje veoma hladno i biće još hladnije nego u prvoj polovini sedmice.

Otopljenje sredinom marta

U jutarnjim časovima očekuje se umeren, ponegde i jak mraz, naročito u predelima sa vedrim jutrom, dok će tokom dana maksimalna temperatura biti oko 2 stepena.

- Prema trenutnim prognozama, otopljenje se očekuje sredinom marta. Tada bi usledio osetniji porast temperatura, pri čemu bi se one vratile na normalne vrednosti, a u drugoj polovini druge dekade marta bile bi oko 18 stepeni, uz pretežno sunčano vreme i vreme nalik prolećnom. Ipak, jutra će ostati hladna, ponegde i sa mrazom - zaključuje meteorolog Đorđe Đurić.

