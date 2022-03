U SLAVKA I ŽARKA SASULI 220 METAKA 1999. GODINE: Sve se desilo u Prizrenu!

Prvi rafal nemačkih vojnika posle Drugog svetskog rata u našoj zemlji ubio je dva Srbina u centru Prizrena - Slavka i Žarka u koje su sasuli čak 220 hitaca!

Žarko Andrijević iz Prizrena, radnik u ”Kosovo-vinu“ i Slavko Veselinović Bosanac iz Prizrena, izbeglo lice iz federacije BiH, radnik u elektrodistribuciji Prizren, su prve žrtve nemačke vojske nakon Drugog svetskog rata. Njihova jedina greška je bila ta što su svojom starom žutom ”ladom”, kojom je upravljao Slavko Veselinović, pokušali da napuste nesigurni Prizren, pisao je ranije Glas javnosti.

Original photos from #Prizren on 13th of Jun 1999 when #German 🇩🇪 #KFOR killed 2 #Serbs 🇷🇸 Zarko Andrijevic and Slavko Veselinovic, while leaving the city. Lieutenant David Ferk from #Koblenz who ordered to shoot, later received an Iron Cross of Honor, for "defending soldiers". pic.twitter.com/7tW1ufo6Pr