Ministar Vulin: Nova vatrogasna stanica u Novom Beogradu za desetak dana

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da će vatrogasna stanica Novi Beograd biti otvorena za desetak dana, da radovi odlično napreduju i da je to dobra vest za stanovnike ove beogradske opštine.

„Od početka izgradnje Novog Beograda priča se o vatrogasnoj stanici i to nikada nije realizovano, što je nelogično, jer je Novi Beograd možda i najveće naselje na Balkanu, sa zbijenim zgradama i velikim brojem stanovnika. Mi smo to odmah prepoznali i počeli da radimo na njenoj izgradnji“, rekao je ministar Vulin u jutarnjem programu televizije Pink.

Naglasio je da je prilikom intervencija vatrogasaca važno vreme odziva, za koliko će da stignu, jer nije isto ukoliko stignu za tri do četiri minuta ili za 15 i dodao da su do sada vatrogasci u Novi Beograd morali da dolaze iz Zemuna, ili da prelaze Gazelu i Brankov most, što je objektivno iziskivalo vreme.

„Izgradnjom vatrogasne stanice u Novom Beogradu u potpunosti ćemo zaštititi ovu opštinu, bićemo brži, efikasniji. Veoma sam ponosan“, rekao je ministar Vulin i naglasio da će Ministarstvo nastaviti sa renoviranjem i izgradnjom novih vatrogasnih i policijskih stanica širom Srbije.

„Moj cilj je bio da u ovom mandatu što više prostorija Sektora za vanredne situacije i policije renoviramo i prilagodimo nameni. Javni objekti su lice države“, rekao je ministar Vulin i podsetio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova prvo ministarstvo u Srbiji koje je sve svoje usluge digitalizovalo i omogućilo građanima da više od 300 usluga obave elektronskim putem.

Govoreći o opremanju policije, ministar je rekao da je tokom njegovog mandata obnovljen dobar deo borbenog sastava, novo naoružanje, uniforme, tehnološka sredstva, policija je dobila nova patrolna vozila.

„Prošle godine smo krenuli sa pilot projektom pametnih automobila, oko 300 će ih u najskorije vreme biti opremljeno. Njihova upotreba omogućiće da saobraćajni policajci imaju pristup centralnoj bazi podataka o svim informacijama, što će omogućiti brži rad, ali i sprečiti svaku vrstu zloupotrebe, jer će vozila biti opremljena i kamerama“, rekao je ministar Vulin.

