ONA OPERIŠE LJUDE KOJE SU DRUGI OTPISALI: Jedna je od naših najboljih vaskularnih hirurga - pacijentima daje mogućnost da prežive

Zbog toga i ne čudi što, kako je pokazalo jedno istraživanje, kada deci kažemo da nacrtaju hirurga, pilota i vatrogasca, ona obavezno nacrtaju muškarce u tim profesijama. Žene hirurzi zaista postoje, ali se o njima ne piše i ne priča. Miroslava Popović je jedna od naših najboljih vaskularnih hirurga.

Miroslava radi u KBC "Zvezdara" i šef je odseka za nefrovaskularnu hirurgiju. Radi sa pacijentima koji imaju probleme sa bubrezima, poboljšava kvalitet njihovog života i obavlja pristupne zahvate za dijalizu.

Takođe, deo je tima doktora Aleksandra Karamarkova, koji je prvi put u Srbiji izveo izuzetno zahtevnu operaciju raka pankreasa, prilikom koje je odstranjen glavni sud i ugrađena proteza, i to sve bez gubitka krvi.

- To su bili pacijenti koji su ranije bili otpisani. Ono kada kažu: "Otvorio hirurg i zatvorio, nije bilo operativno." Mi sad ulazimo u te operacije, operišemo takve ljude i dajemo im mogućnost da prežive. Jedan smo od tri centra u Evropi gde se rade te napredne procedure - rekla je Miroslava.

Naši hirurzi su među najboljima u svetu, a Miroslava je jedna od njih. Međutim, bilo je potrebno vreme da je muške kolege prihvate. Od prvih dana na Medicinskom fakultetu, hirurgija je važila za oblast medicine kaja je rezervisana za "jači pol". Neretko bi je starije kolege savetovale da se okrene anesteziologiji ili bilo kojoj drugoj oblasti, samo da batali hirurgiju. Pobunila se.

- Pitala sam tog kolegu da li bi mi isto to rekao da sam muškarac. Rekao je da me smatra najboljim hirurgom kog poznaje i da bi mi savetovao da ostanem u hirurgiji čak i kad to ne bih htela. Tako smo završili tu diskusiju - ispričala je Miroslava voditeljki Mariji Atanasković.

Pa ipak, medicinarima je ona dobro poznata, jer svi šalju svoje pacijente kod nje.

Njen put nije bio lak. Nakon završenog Medicinskog fakulteta i jednogodišnjeg stažiranja, počela je da volontira u KBC "Zvezdara". Nažalost, baš tada je ministar zdravlja Tomica Milosavljević zabranio davanje specijalizacije volonterima i zapošljavanje volontera, pa je čitavih sedam godina čekala da dobije plaćeni posao i specijalizaciju, iako je praktični deo odavno savladala.

U početku su pacijenti, nenaviknuti na činjenicu da hirurg može biti žena, mislili da je medicinska sestra. Neki su bili nepoverljivi, a neki bi joj se smejali. Danas, mnogi žele da ih operiše upravo žena.

- Kada sam bila na kruženju na specijalizaciji, na kardiovaskularnom institutu "Dedinje", sa mnom je bila još jedna koleginica iz Užica. Nas dve smo bile u sali, operisale smo, kada su se pojavili kardiohirurzi i videli dve žene u sali koje operišu i instrumentarku i anesteziologa, takođe ženu. To je bio spektakl, svi su stajali i gledali, nisu mogli da veruju i bio je komentar: "Ova medicina mora da propadne" - kaže Popovićeva.

Bez obzira na to koliko su medicina i civilizacija generalno napredovale, mizogine šale su i dalje sastavni deo svake profesije. Jedan hirurg je pre nekoliko godina izjavio, a "Politika" objavila intervju sa tim naslovom, “Žene mogu da budu sve osim dobri hirurzi”.

Pa ipak, istraživanja su pokazala da se mnogo bolje oporavljaju pacijenti koje je operisala žena hirur, od onih koje su operisali muškarci.