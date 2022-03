KRIZNI ŠTAB DONEO ODLUKU O ČETVRTOJ DOZI VAKCINE: Evo kojim grupama se preporučuje

Zadržava se preporuka za nošenje makse u zatvorenom prostoru.

Krizni štab doneo je danas preporuku o davanju četvrte i pete doze vakcine protiv koronavirusa. Uvodi se dodatna buster doza sa sve starije od 18 godina i to se odnosi na one sa većim rizikom, a to su oni stariji od 60 godina i koji imaju hronična oboljenja, saopštila je Darija Kisić Tepavčević.

Na današnjoj sednici Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa odlučeno je da se četvrta i peta doza vakcine preporuči samo ugroženim grupama građana, kao i onima koji, zbog vakcine koje nisu priznate u svim državama, ne mogu da putuju.

Četvrta doza preporučuje se ugroženim grupama, starijim od 60 godina, kao i onima sa padom imuniteta (komorbiditetom), bez obzira na uzrast.

- Vakcinacija je jedna od mera koja se mora i dalje primenjivati, posebno kada je reč o zdravstveno osetljivijim i ugroženim delovima populacije, kao što su starija lica i hronični bolesnici i to bez obzira na uzrast - rekao je ranije epidemiolog Branislav Tiodorović.

Tiodorović je rekao da davanje četvrte doze nije stav o opštoj potrebi, već problem koji bi trebalo adekvatno rešiti zbog naših građana koji bi trebalo da putuju u države koje ne priznaju kineske i ruske vakcine.

Autor: