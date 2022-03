'BILA SAM ŽRTVA PREDATORA' Poznata književnica ispričala sve detalje horora: Napastvovao me je profesor sa FPN-a, ŠČEPAO ME OTPOZADI (VIDEO)

Simonida Milojković, poznata književnica, tvrdi da je bila žrtva profesora predatora.

"Napastvovao me je profesor sa Fakulteta političkih nauka, ščepao me je otpozadi, bila sam žrtva seksualnog nasilja", ovo su reči kojima poznata književnica i novinarka Simonida Milojković počinje priču o tome kako je pretrpela stravično zlostavljanje od strane svog profesora na FPN.

Kako kaže, reč je o događaju koji se desio davno i koji je davno odbolovan, te da o njemu nije planirala da govori dok nije shvatila da je licemerno da se bavi problemima mladih, a da ne ispriča svoje iskustvo.

- Nije mi bilo lako, nije mi lako ni danas. Uzrujala sam i svoje roditelje, i mislim da o ovome ne bih ni govorila, da ne želim da pošaljem poruku, poruku da hoću da živim u humanom društvu, u društvu u kojem vlada moral, a ne zakoni džungle – kaže Milojković za „Novo jutro“.

Prisetila se stravičnog događaja koji se, kako kaže, desio tokom „mračnih 90-ih“.

- Rat, sankcije, ljudi na vlasti koji su nedodirljivi... Takva je situacija bila tada. Profesori na FPN bili su divni, puni razumevanja za studente koji su jedva nalazili način da dođu na predavanja jer nije išao ni gradski prevoz – započinje Simonida.

Sam incident dogodio se tokom polaganja ispitu u profesorskom kabinetu.

- Sa mnom je bilo još dvoje-troje studenata, a ja sam polagala poslednja. Sećam se da sam pala, nisam zablistala na ovom ispitu, pa sam profesoru rekla: „Vidimo se opet u junu“. On je skočio, ščepao me u zagrljaj i poljubio na silu. Iz sve snage sam mu lupila šamar što ga je šokiralo, pa me je pustio. Istrčala sam iz njegovog kabineta i lupala na vrata kabineta svih profesora koji su u tom trenutku bili tu. Ispričala sam šta mi je uradio – kaže Milojković.

U junskom roku isti ispit polagala je u amfiteatru, pred publikom, kako kaže, vrlo spremna i sa gradivom naučenim gotovo napamet.

- Izvukla sam čak i laka pitanja i počela da pišem koncept razmišljajući kako ću čak da dobijem 9 ili 10. U jednom trenutku pogledao me je odlučno i šapnuo mi: „Nikada nećeš završiti fakultet“. U tom trenutku ispustila sam olovku, stisla sam pesnice kako se ne bih zaplakala... Srce mi je tutnjalo dok sam izlazila sa fakulteta i to je bio poslednji ispit koji je trebalo da položim da bih „očistila“ treću godinu – priča Simonida.

Profesor koji ju je napastvovao bio je jedini na katedri i zbog njega nije dobila diplomu.

- U novinarstvu ne moraš da imaš diplomu, ali da bi bio lekar moraš, i strašna je pozicija moći koju profesori koriste da ucenjuju studentkinje – kaže novinarka za Pink.

Književnica apeluje na malde studentkinje i studente da ne dozvolje da postanu žrtve silovanja.

- Danas studenti koji imaju isti takav problem, moraju da se bore. Nemojte da doyvolite da vas profesor siluje. Imate ruke i noge, branite se - kaže Simonida.