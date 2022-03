POČINJE PRIJAVA ZA 100 EVRA Mali: Od sutra kreće novi krug! Prvo za privredu pa i za mlade

Ministar finansija Srbije Siniša Mali najavio je da sutra počinje novi krug prijavljivanja obveznika fiskalizacije za subvencije države za prelazak na novi model koji je, kako je istakao, od ogromnog značaja za borbu protiv sive ekonomije.

"Pitanje subvencija definisano je Uredbom Vlade Srbije, kojom se predviđa da će obveznicima biti uplaćeno 100 evra po svakom prodajnom mestu i po svakom fiskalnom uređaju još 100 evra, a za privrednike koji nisu u sistemu PDV-a, taj iznos će biti uvećan za 20 odsto", rekao je Mali i naglasio da će prijavljivanje na portal Poreske uprave ePorezi biti moguće do 5. aprila.

Da bi se prijavi za subvencije, kako je naveo, obveznici fiskalizacije prvo treba da, ukoliko to nisu uradili, prijave podatke o lokacijama prodajnih objekata.

"Oni to mogu i treba da urade putem portala Poreske uprave ePorezi. Nakon što prijave lokacije, poreski obveznici se mogu prijaviti za subvencije države", naglasio je Mali, uz napomenu da je prijava za subvencije jednostavna, da ne zahteva mnogo vremena i da obveznici fiskalizacije mogu samo jednom da se prijave, odnosno ne mogu naknadno da menjaju svoju prijavu.

Mali je podsetio da je prvi krug prijave za subvencije države trajao od 15. oktobra prošle godine do 31. januara ove godine, te da se tom prilikom za pomoć države prijavilo oko 124.000 obveznika fiskalizacije i skoro svi su već isplaćeni.

"Sa redovnim isplatama subvencija će se nastaviti i u narednom periodu, jer želimo da obveznici fiskalizacije što pre dobiju novac i pređu na novi model fiskalizacije, kako ne bi čekali poslednji rok, koji ističe 30. aprila", naveo je ministar finansija.

Napomenuo je da je cilj države da privrednici nemaju trošak zbog prelaska na novi model fiskalizacije.

Кako je naveo, obveznici fiskalizacije direktno dobijaju novčana sredstva za prelazak na novi model fiskalizacije, te da novca za to ima dovoljno, s obzirom da je budžetom za ovu godinu za to opredeljeno šest milijardi dinara.

Ministar je podsetio da je rok za prelazak na novi model fiskalizacije 1. maj ove godine i naglasio da neće biti nikakvog pomeranja rokova.

"Pozivam obveznike fiskalizacije da što pre pređu na novi model, jer već imamo situacije da ljudi kupe kase, ali da ne žele da im se priključi već čekaju april. To će onda stvoriti veliki pritisak na proizvođače, koji će imati mnogo kraći period da svima instaliraju kase", istakao je Mali.

On je istakao da je uvođenje novog modela fiskalizacije jedan od najvažnijih projekata koje Ministarstvo finansija trenutno realizuje, te da je reč o velikoj i važnoj strukturnoj reformi koja će doneti brojne benefite celom društvu i državi, odnosno privredi i građanima.

Stiže i novih 100 evra za mlade

Aktuelna kriza jeste u fokusu, ali se nastavlja sa planiranim projektima. Nedavno su mladi u Srbiji dobili novčanu pomoć od po 100 evra, a sada postoji i zvanična informacija da će dobiti još toliko.

Pravo na 100 evra državne pomoći imaju mladi od 16 do 29 godina. Na listi i onih koji ispunjavaju uslove biće praktično svi koji do kraja maja napune 16 godina ili oni koji do tada steknu državljanstvo Srbije.

Novac će biti isplaćen u junu ove godine i to u prva tri dana meseca.

Ukoliko ste već bili prijavljeni za prethodnu pomoć od 100 evra koju je država isplaćivala mladima, nova prijava neće biti potrebna. Izuzetak su oni koji su u međuvremenu napunili 16 godina ili dobili državljanstvo.

Prijava za ostale biće između 16. i 31. maja. Prijava se vrši elektronski, preko portala Uprave za trezor, a ceo proces je jednostavan.

"Broj lične karte, JMBG i izbor računa u banci u kojoj želite da primite 100 evra. Ukoliko to lice nema račun u banci, bira samo naziv banke, a mi ćemo u njegovo ime otvoriti račun u toj banci, i on će sa svojim ličnim dokumentom biti u mogućnosti da taj novac podigne", rekao je nedavno ministar Siniša Mali.

