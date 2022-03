VRAĆA NAM SE PROLEĆE! Iako nas očekuje HLADNO JUTRO, popodne možemo očekivati više SUNČEVIH INTERVALA!

U petak dolazi do delimičnog razvedravanja tokom dana uz sve više sunčanih intervala popodne.

Biće hladno za ovo doba godine. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 6°C na istoku do 10°C na zapadu i severu Srbije. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 0°C do 3°C.

Beograd: U petak promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima kojih će biti više popodne. Temperatura ispod proseka. Vetar umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 9°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 3°C.

