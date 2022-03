POSTOJE DVE KATEGORIJE POSTKOVIDA: Evo zašto se deca zbog korone svakodnevno primaju u KBC 'Dragiša Mišović'

Trenutno se u ovoj bolnici nalazi 16 kovid pacijenata, a najmlađi su prevremeno rođeni blizanci od tri meseca.

Na Dečijoj klinici Kliničko-bolničkog centra "Dr Dragiša Mišović” nalazi se 16 kovid pacijenata, a najmlađi pacijenti su prevremeno rođeni blizanci od tri meseca.

Noćas su bila dva prijema, a svakodnevno dolaze deca, najčešće iz unutrašnjosti, jer su sada sve mogućnosti hospitalizacije kovid pacijenata usmerene u Dečiju kliniku.

Kod dece koja su preležala infekciju korona virusa javljaju se dve različite kategorije post-kovida ili produženih kovid sindroma.

- Post kovid-sindrom je ozbiljnije stanje i kod dece se javlja retko, nakon četiri do šest nedelje kod one dece koja su preležala asiptomatski ili blago simptomaski kovid. To je jedno teško opšte stanje sa visokom temperaturom, sa profuznim povraćanjima, glavoboljom, visokom temeperaturom, malaksalošću i to prepoznajemo kao teškog pedijatrijskog pacijenta - rekla je za Tanjug dr Olivera Ostojić, načelnica Dečije klinike Kliničko-bolničkog centra "Dr Dragiša Mišović":

- Produženi kovid, o kojem slušamo mnogo kod odraslih, kod dece se ređe javlja kao produženi kašalj, umor i pad koncentracije. Post kovid sindrom se zove još i Multisistemski Inflomatorni Sindrom - MISC, i to je jedino od najtežih pedijatrijskih stanja koje podrazumeva intenzivno lečenje i terapiju. Dobro je da se javlja u manjem broju slučajeva, a oni koji su imali, dobro su reagovali na terapiju i izlečeni su. Multisistemski Inflomatorni Sindrom - MISC se javlja kod dece koja su imala asimptomatski ili blago simptomatski oblik kovida, kazala je ona.

Prema njenim rečima, omkikon soj kovida je dosta masovniji kod dece od predhodnih sojeva

Autor: