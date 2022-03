OD SREDE NAM STIŽE PRAVO PROLEĆE! Zamenik direktora RHMZ: April će biti topliji od proseka, temperatura do 20 stepeni!

Ne paničite nije radijacija nego pesak iz Sahare. To je objašnjenje stručnjaka za "crvenu kišu" koja je pre dva dana zapljusnula delove Evrope i Srbiju.

Kako je objasnio Goran Mihajlović, zamenik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pesak iz Sahare imao je više nego zanimljiv put do naše zemlje.

- Ovaj fenomen dešava se nekoliko puta godišnje, najčešće u jesen i proleće. Inače on iz Afrike stigne do nas zahvaljujući jakom južnom i jugozapadnom vetru koji struji sa severa Afrike, ali ovog puta, taj pesak prevalio je duži put i stigao nam iz zapadne Evrope. Naime, iz Afrike je strujanje vetra pesak nosilo do Francuske i Španije, a potom ka srednjoj Evropi i na kraju je stigao i kod nas – objasnio je Mihajlović u gostovanju.

Kako kaže najveća neprijatnost koju je taj pesak izazvao je prljavština na kolima i vešu koji smo širili na otvorenom, i da nema razloga za strah i paniku, jer je to običan pesak, nikakva radijacija.

Reč je o kratkotrajnoj pojavi koja ima prirodni izvor i zato ni u kom slučaju ne utiče na zdravlje ljudi.

- Činjenica je da je nakratko pesak uticao na to da dođe do prisustva veće koncentracije PM čestica u vazduhu, ali u zanemarljivom procentu, jer glavno zagađenje dolazi od individualnih ložišta, saobraćaja...

Kada je reč o vremenskoj prognozi u narednom periodu, Goran Mihajlović iz RHMZ-a kazao je da nam uskoro stiže dugo očekivano proleće.

- Promenljivo vreme kakvo imamo od početka meseca je tipično vreme za mart mesec. Prosečne minimalne temperature za ovaj mesec su od jedan do četiri stepena, a maksimalne od deset do 14. Imali smo nekoliko hladnih dana sa minimalnom temperaturom nižom od prosečne. Danas i za vikend temperature će biti oko proseka uz jutarnji mraz, ali od srede sledeće nedelje imaćemo porast temperature i stiže nam proleće – kazao je Mihajlović.

Prema njegovoj tvrdnji, april će biti topliji od proseka koji iznosi od 18 do 20 stepeni.

