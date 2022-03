DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA MESECA: Meterolog najavio jutarnje MRAZEVE - otkrio i kada nam se vraćaju PROLEĆNE TEMPERATURE!

Meterolog Marko Čubrilo na svom Fejsbuk profilu je najavio kakvo nas vreme očekuje do kraja meseca.

- Do utorka ka nama ća se istoka Evrope strujati relativno hladan, ali suv vazduh. Preovlađivaće suvo uz promenjljivu oblačnost i sunčane intervale. Noći će biti hladne, posebno ukoliko bude vedro i do utorka se očekuju mrazevi koji bi u nizijama iznosili od -5 do -1 stepen Celzijusa, a na planinama ponegde i oko -12 stepeni Celzijusa. Tokom dana prohladno uz maksimume od +6 do +12, a na jugu oko +17 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo i dodao:



- Od utorka pa do narednog vikenda pretežno sunčano i toplije jer će se jezgro anticiklona situirati nad naš deo Evrope. Jutra i dalje prohladna, ali se mrazevi uglavnom očekuju preko 800mnv, dok će dnevni maksimum prvo biti od +9 do +16, a zatim od +11 do +21 stepen Celzijusa, što se već prave prolećne temperature. ECMWF oko 26. marta ima mogućnost prolaznog naoblačenje verovatno bez padavina, ali uz umereno zahlađenje te bi u tom slučaju za naredni vikend maksimumi bili od +7 do +13 stepeni Celziusa. Kod GFS-a taj signal ja za sada vrlo slab.



Prema njegovim rečima konkretnija promena vremena je moguća pred sam kraj ovog ili početkom sledećeg meseca, ali je za sada nemoguće precizirati njen tip i snagu.

- Proračun jutarnjeg GFS-a bi doneo obilniju kišu koja je potrebna velikom delu regiona, ali takvi proračuni su za sada u manjini i lako se može desiti da to bude neko prolazno frontalno pogoršanje bez sekundarne ciklogeneze u našoj blizini. Ovih dana će doći do okretanja zapadnih na istočne vetrove, ali u višim slojevima atmosfere, to je normalan proces, nije povezan sa SSW i dešava se svake godine u vreme kada nad polarnim regionom polako prestaje polarna noć i temperatura počinje da raste - napisao je meteorolog:



- Modeli za početak narednog meseca imaju mogućnost formiranja prostranog anticiklona u severnim geografskim širinama što bi mogao biti tropsferni odgovor na dešavanja u stratosferi. Videćemo hoće li se to zaista i realizovati i u koliko se realizuje kakve će imati posledice po vreme nad našim delom Evrope. Ono što je sigurno ovaj mart će biti jedan od najsušnijih, a ponegde možda i najsušniji u poslednjih 10-15 godina.



Do pred sam kraj meseca suvo i prijatno, dok je oko 30. marta moguća promena vremena, ali je za sada njena snaga, a posebno količina kiše vrlo upitna. ecmwf oko 27.03. daje mogućnost umerenog zahlađenja ali bez padavina. Za sada april ne daje signal za neke obilnije padavine, barem ne u prvih desetak dana - poručio je Čubrilo.

