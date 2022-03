Natalija Stevanović je medicinski fenomen. Ona je rođena mrtva, ali su doktori uspeli reanimacijom da je spasu

Pre 13 godina Natalija je doživela tešku saobraćajnu nesreću. Prognoze sz bile cnre, ali devojka se izborila. Prevarila je čak pet kliničkih smrti. Zbog svega ovoga danas ima još jedno ime - Nika, po boginji pobede.

Ne samo da su lekari imali pune ruke posla da reanimiraju Nataliju jer je rođena mrtva, već je u petoj godini doživela nezgodu posle koje se jedva izvukla.

Ona je tom prilikom dobila potres mozga, imala je krvarenja, subarahnoidalni hematom, epileptični status, kliničku smrt, prelom butne i pubične kosti.

- Mamu i mene je 24. marta 2009. godine ispred vrtića udario pijani vozač. Tada sam doživela prvu kliničku smrt. Hitno su me prevezli u Urgentni centar. Imala sam tri reanimacije za manje od 24 sata, od kojih je prva trajala dva sata. U komi sam provela 31 dan. Mojoj mami su doktori tada rekli da mi je mozak mnogo oštećen, da imam cerebralnu paralizu. Rekli su da ću, ako se uopšte probudim, biti biljka i da ću život da provedem na aparatima. I eto, ja sam biljka, drago mi je - priča Natalija za Telegraf.rs.

Ne samo da govori i da hoda, ova devojka, veliki borac, govori pet svetskih jezika (srpski, engleski, ruski, ukrajinski i španski). Uskoro treba da upiše i fakultet.

Natalija ističe da najveću zahvalnost duguje doktoru Milanu Mrdaku iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj!

Isti lekar koji je Nataliji spasao život na rođenju, ponovo je uradio isto nakon nesreće.

- Doktori nisu odustali od mene i reanimirali su me. Noć je bila kritična, umirala sam im više puta. Novi doktor, koji je tada naišao, nije želeo da me ostavi da umrem sama u plastičnoj kutiji. Celu noć me je držao na grudima kako bih preživela. Babica Olja me je krstila u bolnici - dodaje Natalija.

Kao jednu od posledica nesreće ima cistu na mozgu koja ne može da se operiše.

Još jedno ime Nika, po grčkoj boginji pobede, dobila je kada se probudila nakon nesreće.

- Nazvali smo je Nika jer je pobedila. Svi je zovu tako. Više je ljudi znaju kao Niku, nego kao Nataliju. Ime se ne vodi u matičnoj knjizi rođenih, ali smo joj ga mi tako dali i dobro je što smo to uradili nakon prve bitke jer je i sve ostale dobila. Odaziva se na Natalija, Nika i Gavrilo, jer je to ime trebalo da dobije da se rodila kao dečak - priča baka.

I dalje se bori sa problemima

Natalija je nedavno ponovo bila u bolnici, iz koje je izašla 21. marta.

- Situacija je bila katastrofalna. Jako su mi skočili trigliceridi i holesterol. Pao mi je kalijum i EKG mi je bio loš. Prvo sam išla u Tiršovu i tamo je doktor rekao da on ne može da mi pomogne i da u životu nije video takvu situaciju. Onda smo otišli u Urgentni centar, gde sam dobila infuziju. Uveče smo išli na VMA, gde sam dobila infuziju i lekove. Na kraju sam završila u zemunskoj bolnici gde sam bila do 21. marta. Svaki dan sam primala po tri infuzije, a prvi dan sam primila šest. Sada se sve dovelo u granice normale i dobro sam.

Iako je navikla na boravak u bolnici, on nikada ne može da bude prijatan. Ipak, rekla je da joj je sada prvi put bilo lepo u bolnici.

- Sestre i doktori su bili mnogo fini. Bila sam glavna na celoj endokrinologiji i nefrologiji, kao i na onkologiji, gde sam tamo bila prvu noć. Poslednju noć u bolnici me je sestra obukla kao hirurga i slikale smo se - priča Natalija kroz osmeh.

Natalija je išla i u inostranstvo na transplantacije matičnih ćelija. Krajem prošle godine dobila je i dijagnozu cistične fibroze, retkog genetskog oboljenja koje zahvata pluća, pankreas, jetru, creva, kao i digestivni trakt. Osim toga, ima i dijabetes i celijakiju.