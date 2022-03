Bogdan Joksimović obmanjivao je ljude uzimajući avans za montažne kuće koje nikada nije ni započeo, a započete nije ni završio. Prevario je više od 60 ljudi, a broj žrtava je iz dana u dan sve veći.

Na primamljivu instagram reklamu birao je profil ljude za koje je procenio da se ne razumeju previše u izgradnju i od njih je uzimao novac koji bi kasnije koristio za kocku. Na grub i bezobziran način je ulivao strah ženama i izbegavao početak radova.

Ivana Radovanović kaže da je videla njegovu reklamu na Divčibarama.

- Uzela sam plac blizu Kosjerića, planirala sam tamo da živim. Htela sam montažnu kuću, a ne Skadar na Bojani, jer zbog obaveza nisam mogla da provodim vreme na gradilištu. Bogdan je koristio taktiku da na sastanke vodi "čika Zorana" koji je stariji, izgleda ozbiljno i uliva poverenje. On mu je davao kredibilitet. Ona krene da ta juri da mu uplatiš 12.500 evra unapred jer cene skaču i treba kupiti materijal. Za taj iznos on sagradi kuću ključ u ruke i ti mu doplatiš ostatak - navela je Radovanović.

Kako kaže, bilo je onih koji su i ceo iznos od 30.000 evra davali unapred.

Na dan kada radovi treba da počnu njega nema. Kada zoveš kaže kako mu je mama bolesna, neko mu je umro, ide daje krv...to su tone laži. U jednom trenutku je došao i posavio "rogove". To nisu rogovi nego čačkalice. Koristi se prevarom i u ugovoru, sa jedne strane piše da je 9 cm, sa druge 5 cm i onda se poziva na ugovor. Kada naiđu prvi problemi kaže da nema građevinske dozvole. Onda te ucenjuje - nemaš dovolu, ne mogu da radim

Ona je dodala da je on nakon raskida ugovore u dva navrata krao materijal iz njene kuće.

Radovanović se pita kako je moguće da se pored tolikih prijava njegova firma ne stavi na neku crnu listu i on i dalje slobodno vara ljude.

Istakla je kako, među prevarenima ima i ljudi čija su deca teško bolesna, a koji su zbog njegove prevare upali u kredite i zaduživali su se.

Aleksandra Mileusnić je međutim imala sve dozvole.

- Molili smo ga, preklinjali, on je lagao, odugovalčio. Radnici su mu zarobljeno, majka mu ima koronu, radnik je umro, pa je živ...Od jula 2020. do oktobra 2022. izveo je minimalno radove, jedna kuća se čak srušila. Posle godinu dana je rekao da je skočila cena materjala, tražili smo da završi za novac koji je dobio. Izveli smo sudskog veštaka koji je procenio da je on uložio samo 6.5000 evra, od 18.750 - navela je Mileusnić.

Ona navodi da nije upitno da će sud doneti odluku u korist žrtava prevaranata, ali da on nema novca da ljudi budu obeštećeni.

Mileusnić je istakla da je on prebacivao imovinu na svoje rođake, kako bi izbegao naplatu.

- I to imovine što ima, to ne vredi toliko koliko je dužan - rekao je Mileusnić.